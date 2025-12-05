我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

熊害頻傳…日本保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟。(歐新社)
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟。(歐新社)

日本近來熊害事件頻傳，東京海上日動火災保險公司自12月起向觀光業者推出新產品「熊保險」（クマ保險），為因熊闖入而被迫停業的收益損失提供保障。

共同社報導，東京海上日動的「熊保險」是日本業界首例，專門補償因熊隻出沒造成的經濟損失，目標對象為住宿設施、高爾夫球場、露營地及其他休閒業者。公司表示，「熊保險」針對因熊隻闖入導致設施被迫關閉與預訂取消時的收益損失提供全額保障，也涵蓋設置電圍籬等防護設備的費用，以及購買防熊噴霧等安全措施的成本。

東京海上日動指出，若投保業者能提供監視器影像等熊闖入證據，並公開宣布停業，最高可申請1000萬日圓（約6.4萬美元）的理賠。消息人士透露，保費預計落在每年10萬至50萬日圓（約640至3200美元），實際金額將依業者規模與所在地而有所差異。

東京海上日動表示，日本今年4月至9月間的熊目擊案例已超過2萬件，因此推出新的「熊保險」，希望協助業者減輕熊闖入造成的營運負擔。此外，公司在9月也開始販售另一項保險，為人口密集區緊急射殺熊隻時，流彈意外造成的損害提供保障。富士電視指出，公司目標是在2026年度前於全日本簽下300份契約。

保險 日本 保費

上一則

失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」登車頂半裸熱舞遭炎上

下一則

東京擬修住宿稅 改依房價課3% 且不設上限

延伸閱讀

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」
屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下

屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下
中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙

中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...