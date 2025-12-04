剛登全球「最乾淨」…羽田機場2航廈廁所故障 一度51處停用

東京羽田機場第2航廈的廁所故障，引起遊客反彈。(路透)

●日本 東京羽田機場近日才獲評比，當上全球10大乾淨機場寶座，沒想到就出狀況了。羽田機場近日發生第2航廈的廁所故障，根據營運該航廈的公司指出，第2航廈一度有7成廁所無法沖水。面對「排泄危機」，讓不少遊客大崩潰。

日本TBS電視台報導，日本機場大廈公司（Japan Airport Terminal Co.）表示，羽田機場第2航廈的機場大廳與保安區域，共144處廁所之中，一度有7成無法沖水。

日本機場大廈公司是營運羽田機場第1與第2航廈的企業。

機場方面目前請職員用水桶裝水，去沖部分的馬桶因應，不過中午過後仍有51處廁所仍暫停使用。機場正在努力修復問題與調查原因。而羽田機場第1航廈與第3航廈的廁所，目前沒發生問題。據悉，該公司指出，大約五年前也曾因設備問題發生過類似情況。

日本機場大廈公司近日在羽田機場的官網發布聲明，呼籲使用第2航廈的旅客，儘可能提前使用京急電鐵站或東京單軌電車站，或是第1航廈的洗手間。

據英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再度奪冠。(綜合報導)