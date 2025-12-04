我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

剛登全球「最乾淨」…羽田機場2航廈廁所故障 一度51處停用

中央社／東京綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東京羽田機場第2航廈的廁所故障，引起遊客反彈。(路透)
東京羽田機場第2航廈的廁所故障，引起遊客反彈。(路透)

日本東京羽田機場近日才獲評比，當上全球10大乾淨機場寶座，沒想到就出狀況了。羽田機場近日發生第2航廈的廁所故障，根據營運該航廈的公司指出，第2航廈一度有7成廁所無法沖水。面對「排泄危機」，讓不少遊客大崩潰。

日本TBS電視台報導，日本機場大廈公司（Japan Airport Terminal Co.）表示，羽田機場第2航廈的機場大廳與保安區域，共144處廁所之中，一度有7成無法沖水。

日本機場大廈公司是營運羽田機場第1與第2航廈的企業。

機場方面目前請職員用水桶裝水，去沖部分的馬桶因應，不過中午過後仍有51處廁所仍暫停使用。機場正在努力修復問題與調查原因。而羽田機場第1航廈與第3航廈的廁所，目前沒發生問題。據悉，該公司指出，大約五年前也曾因設備問題發生過類似情況。

日本機場大廈公司近日在羽田機場的官網發布聲明，呼籲使用第2航廈的旅客，儘可能提前使用京急電鐵站或東京單軌電車站，或是第1航廈的洗手間。

據英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再度奪冠。(綜合報導)

日本

上一則

尼羅河水位飆升…埃及控這1國亂洩洪導致 喊話不會坐視

下一則

奧地利3修女逃離養老院擁10萬粉 修道院准重返：關閉IG帳號

延伸閱讀

中客赴日旅遊急凍 團客全沒了 中航企12月取消900航班

中客赴日旅遊急凍 團客全沒了 中航企12月取消900航班
中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺

中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺
移民專頁／移民排期以出生地為主

移民專頁／移民排期以出生地為主
中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎

中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人