可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客

埃及是旅遊大國；圖為一艘郵輪經過埃及蘇伊士運河。(路透)

埃及 看準大埃及博物館開放後，全球遊客數量將激增，近期不斷改善旅客入境體驗。針對5年多次入境旅遊簽證 持有人，現在每次入境最多將可停留180天，96小時免費過境簽證措施也將實施到2026年4月。

旅遊業是埃及三大外匯來源之一。為簡化國際旅客在埃及的出入境程序，埃及政府在2023年6月推出5年多次入境旅遊簽證，每次入境可停留最多90天，費用為700美元。今年9月，埃及政府宣布將原有的90天延長至180天，以向越來越多的觀光 客、投資設廠的商務旅客提供更便捷的入境服務。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導指出，埃及也將推出直接在機場簽發的「旅遊居留卡」（tourist residence card），讓旅客在居留期限內可透過居留卡至政府機構辦理公共事務，以及使用公共服務，且可憑卡在180天內停留期間，離開埃及後重新入境至期限結束。

全球約180個國家的公民均可申請5年多次入境旅遊簽證，主要對象為投資者、從事旅遊或商務活動的旅客，以及與埃及有正當頻繁交流目的的外籍人士。

報導還說，為促進旅遊業發展和吸引外國投資，埃及在過去3年內加速推動數位化入境流程，包括入境前線上辦理簽證、簽證掃碼確認程序、生物辨識驗證，以及旅客資料自動化系統。