我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客

中央社／開羅專電
埃及是旅遊大國；圖為一艘郵輪經過埃及蘇伊士運河。(路透)
埃及是旅遊大國；圖為一艘郵輪經過埃及蘇伊士運河。(路透)

埃及看準大埃及博物館開放後，全球遊客數量將激增，近期不斷改善旅客入境體驗。針對5年多次入境旅遊簽證持有人，現在每次入境最多將可停留180天，96小時免費過境簽證措施也將實施到2026年4月。

旅遊業是埃及三大外匯來源之一。為簡化國際旅客在埃及的出入境程序，埃及政府在2023年6月推出5年多次入境旅遊簽證，每次入境可停留最多90天，費用為700美元。今年9月，埃及政府宣布將原有的90天延長至180天，以向越來越多的觀光客、投資設廠的商務旅客提供更便捷的入境服務。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導指出，埃及也將推出直接在機場簽發的「旅遊居留卡」（tourist residence card），讓旅客在居留期限內可透過居留卡至政府機構辦理公共事務，以及使用公共服務，且可憑卡在180天內停留期間，離開埃及後重新入境至期限結束。

全球約180個國家的公民均可申請5年多次入境旅遊簽證，主要對象為投資者、從事旅遊或商務活動的旅客，以及與埃及有正當頻繁交流目的的外籍人士。

報導還說，為促進旅遊業發展和吸引外國投資，埃及在過去3年內加速推動數位化入境流程，包括入境前線上辦理簽證、簽證掃碼確認程序、生物辨識驗證，以及旅客資料自動化系統。

此外，看好「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum，GEM）11月開幕後的吸客能力，埃及現階段提供96小時免費過境簽證措施，持續實施到2026年4月。

埃及政府積極推動旅遊業，目標在2030年前突破一年3000萬旅客；圖為大埃及博物...
埃及政府積極推動旅遊業，目標在2030年前突破一年3000萬旅客；圖為大埃及博物館主展廳一角。(中央社)
為鞏固觀光旅遊對埃及經濟發展的重要地位，埃及政府持續簡化簽證程序，並推動數位化入...
為鞏固觀光旅遊對埃及經濟發展的重要地位，埃及政府持續簡化簽證程序，並推動數位化入境服務。現在5年多次入境旅遊簽證持有人，每次入境最多可停留180天；2026年4月前，國際旅客可享96小時免費過境簽證；圖為開羅國際機場出境大廈。(中央社)

埃及 簽證 觀光

上一則

瑞士小鎮「自動化車牌辨識」交通罰款每日進帳逾10萬

下一則

傳承工藝…義大利首設「火腿起司專校」教2種大師課程

延伸閱讀

埃及控衣索比亞大壩亂放水 警告尼羅河有安全風險

埃及控衣索比亞大壩亂放水 警告尼羅河有安全風險
日本嚴管外國人不付醫藥費 若欠繳1萬元恐被拒絕入境

日本嚴管外國人不付醫藥費 若欠繳1萬元恐被拒絕入境
外國人在日本看完醫生就跑 欠費64美元拒再入境

外國人在日本看完醫生就跑 欠費64美元拒再入境
埃及5國「美杜莎」聯合軍演 主階段劍指東地中海

埃及5國「美杜莎」聯合軍演 主階段劍指東地中海

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出