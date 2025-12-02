我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「床蝨」能助破案？大馬研究：吸血後能保存DNA達45天

中央社／檳城綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬來西亞科學家發現，又稱床蝨的臭蟲有機會搖身一變成為打擊犯罪時意想不到的盟友。(路透)
馬來西亞科學家發現，又稱床蝨的臭蟲有機會搖身一變成為打擊犯罪時意想不到的盟友。(路透)

在實驗室明亮燈光下，一名研究助理伸出前臂，小心地將頂部為網狀的容器倒扣在皮膚上，讓一群蠕動的床蝨吸食他的血液。這一切都是為了科學研究。中央社引述法新社報導，這些吸血昆蟲長久以來一直被視為令人發癢的家庭害蟲，如今卻展現出不為人知而且更耐人尋味的潛力。馬來西亞科學家發現，又稱床蝨的臭蟲有機會搖身一變成為打擊犯罪時意想不到的盟友。

位在檳城（Penang）的馬來西亞理科大學（ScienceUniversity of Malaysia）團隊發現，學名為「熱帶臭蟲」（Cimex hemipterus）的寄生蟲在吸食人血後，體內可保留人類DNA長達45天。這使得潛伏在床頭縫隙、床墊接縫和枕頭套中的這種小昆蟲，成為協助鎖定犯罪現場嫌疑人的理想證物。熱帶臭蟲是馬來西亞和熱帶地區最常見的臭蟲品種。若在案發現場發現這些昆蟲，未來調查人員有望僅從一點血跡還原出罪犯的全貌。

昆蟲學家阿布杜（Abdul Hafiz Ab Majid）表示，分析這些昆蟲有機會揭露嫌犯的性別、眼色、頭髮和膚色，「馬來語把臭蟲稱作『毯子裡的敵人』，牠們也可以化身間諜，協助破案」。這項研究於兩年前發表在國際頂尖學術期刊「自然」（Nature）旗下的「科學報告」（Scientific Reports）。這也是文獻首度記載熱帶臭蟲在法醫領域上的應用。

床蝨。(美聯社)
床蝨。(美聯社)

間諜 DNA

上一則

德國一家4口遊伊斯坦堡亡「疑殺蟲劑中毒」飯店11人被捕

下一則

穿3年前舊裙 凱特王妃瘦成紙片人 網友驚：有45公斤嗎？

延伸閱讀

床蝨可能成破案奇兵 研究：吸血後保存人類DNA達45天

床蝨可能成破案奇兵 研究：吸血後保存人類DNA達45天
大馬娛樂大亨車禍亡 火化日期曝光…一代玉女慟：永遠記得

大馬娛樂大亨車禍亡 火化日期曝光…一代玉女慟：永遠記得
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…
希特勒DNA新研究解密 或缺性發育基因、沒有猶太血統

希特勒DNA新研究解密 或缺性發育基因、沒有猶太血統

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險