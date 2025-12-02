我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

逃離俄烏戰…烏克蘭21歲難民 日本九州相撲賽奪冠寫歷史

中央社／東京綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭21歲相撲選手安青錦。(歐新社)
烏克蘭21歲相撲選手安青錦。(歐新社)

烏克蘭21歲相撲選手安青錦近日在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。安青錦原為逃離俄烏戰爭的難民，數年前逃到日本。他近日受訪時表示，自己奪冠後已和父母通話，並收到來自烏克蘭朋友的訊息。

安青錦原名亞夫胡西辛（Danylo Yavhusishyn），出生於烏克蘭中部，7歲就開始練相撲，17歲便成為全國冠軍，原本已被一所烏克蘭國立大學錄取，但因2022年俄羅斯入侵，被迫逃離家園。當時安青錦因為未滿18歲，勉強躲過徵兵，他先是逃到德國尋求庇護，之後前往日本。他的父母則留在德國，而他抵達日本時完全不懂日語。

身高182公分、體重140公斤的安青錦，2023年7月在日本出道，成為第二位烏克蘭出生的職業相撲選手，他名字中的「青」，即是取自烏克蘭國旗的代表色。幾經多年努力，安青錦近日在日本大相撲九州賽事，擊敗來自蒙古的橫綱豐升龍，成為首位奪冠的烏克蘭力士，幾乎已確定晉升大關。

安青錦受訪時表示，他對自己能夠奪冠感到意外。他在福岡告訴記者：「說實話，我希望能贏得這場比賽，但我並不真的認為自己能夠做到。我真的很高興。」他提及，自己在奪冠後已和父母通話，並收到來自烏克蘭朋友的訊息，目前尚無法一一回覆。

烏克蘭21歲相撲選手安青錦23日在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士...
烏克蘭21歲相撲選手安青錦23日在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。(路透)

烏克蘭 日本 德國

上一則

英相：將採更親商的對中政策 但不為擴大貿易犧牲國安

下一則

德國一家4口遊伊斯坦堡亡「疑殺蟲劑中毒」飯店11人被捕

延伸閱讀

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光
俄烏和平方案最新進度 普亭肯定協定基礎但「沒有定案」

俄烏和平方案最新進度 普亭肯定協定基礎但「沒有定案」
普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度
日本成田機場證實：12月以後中國航線飛東京可能減班1到2成

日本成田機場證實：12月以後中國航線飛東京可能減班1到2成

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險