小學生也需要照顧 南韓公務員子女12歲前都能請育嬰假

記者雷光涵／即時報導
南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級。(路透alamy)
南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級。(路透alamy)

為拯救生育率，南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級；目前規定是8歲以下，父母合計能申請3年。

韓國中央日報報導，人事革新處預告修正《國家公務員法》，納入營造育兒友善型工作環境的政策。具體措施包括放寬育兒假標準以及將不孕症治療納入休假範圍等。

目前公務員要申請育嬰假，與一般國民一樣，子女年齡必須在8歲以下。但對雙薪家庭和單親家庭而言，整個小學階段實際都有照顧需求。南韓人事革新處考慮到這一點，將可申請育兒休假的子女年齡標準提高至12歲。在台灣，申請育嬰假必須在子女滿3歲以前。

同時，不孕症治療也將納入休假範圍。目前，公務員若要進行不孕症治療，需另外申請病假。病假是否獲准，則取決於機關首長或主管的裁量。因此，部分患有不孕症的公務員因需要看人臉色而未能申請病假。

為防止這種情況，人事革新處此次透過新增「不孕症假」為的休假事由，將其制度化。此外還規定，在申請不孕治療休假時，若無特殊情況，主管應予以批准。

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

