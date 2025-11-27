小學生也需要照顧 南韓公務員子女12歲前都能請育嬰假

南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級。(路透alamy)

為拯救生育率，南韓 政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級；目前規定是8歲以下，父母合計能申請3年。

韓國中央日報報導，人事革新處預告修正《國家公務員法》，納入營造育兒友善型工作環境的政策。具體措施包括放寬育兒假標準以及將不孕症治療納入休假範圍等。

目前公務員要申請育嬰假，與一般國民一樣，子女年齡必須在8歲以下。但對雙薪家庭和單親家庭而言，整個小學階段實際都有照顧需求。南韓人事革新處考慮到這一點，將可申請育兒休假的子女年齡標準提高至12歲。在台灣，申請育嬰假必須在子女滿3歲以前。

同時，不孕症治療也將納入休假範圍。目前，公務員若要進行不孕症治療，需另外申請病假。病假是否獲准，則取決於機關首長或主管的裁量。因此，部分患有不孕症的公務員因需要看人臉色而未能申請病假。

為防止這種情況，人事革新處此次透過新增「不孕症假」為的休假事由，將其制度化。此外還規定，在申請不孕治療休假時，若無特殊情況，主管應予以批准。