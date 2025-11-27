瑞士小鎮科技執法 交通罰款每日進帳逾12萬美元

我的頻道

中央社蘇黎世27日專電
巴塞爾是瑞士第三大城，每天有約3萬5000人從法國與德國通勤至瑞士工作，但部分通勤者因不熟悉瑞士交通規則而受罰。圖為巴塞爾市區火車站前電車站，攝於10月31日。(中央社)
瑞士各州市鎮擁有高度自治權，地方政府可依照地區需求制定交通限制。巴塞爾州郊區的畢爾斯菲登（Birsfelden）近期以自動化車牌辨識搭配禁行區監控，每日取締超過1000件違規，自今年9月起每日罰款收入高達10萬瑞郎（約12萬美元），引發外界對瑞士交通法規的關注。

瑞士以嚴格的交通管理聞名，從高速公路速限到市區停車規範，都以「安全、秩序、可預測性」為原則。畢爾斯菲登位於法國、德國與瑞士通勤要道，每天都有許多車輛呼嘯而過，大量汽車、貨車造成的噪音與空氣汙染，長期困擾當地居民。

依據瑞士交通法（SVG），地方政府可設置禁行區。畢爾斯菲登當地政府為減少車輛快速進出當地的情況，自9月起在住宅區實施穿越限制，未持許可證且以快速過境為主，在15分鐘內通過該區域的車輛，將收到100瑞郎的罰單

據瑞士廣播電視台（SRF）報導，產生大量罰單的原因包括：高科技自動化監控精準、導航系統尚未全面更新、許多駕駛不清楚新規定，部分從外地來的駕駛容易誤闖小鎮的禁行區。

一名法國的跨境通勤者向瑞士媒體表示，他被罰了5次，但因擔心影響工作而不敢申訴。該事件也登上法國媒體，再度引發外界對瑞士交通法規與執法方式的討論。

瑞士汽車協會（TCS）強烈反對該措施，批評標示不足，導致許多駕駛莫名其妙被罰。地方政府則表示標示清楚，並已要求各大導航服務更新路線，不建議駕駛進入該鎮，但僅少數業者配合。

畢爾斯菲登是瑞士第一個採用自動化穿越監控（Durchfahrtskontrolle）的市鎮，屬瑞士首例。其他市鎮雖有意跟進，但因擔心法律爭議與民意反彈，多數仍採取觀望態度。

