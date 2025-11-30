外商品牌解禁開店 凌晨排隊的阿根廷人終於「自由買」

阿根廷民眾天未亮就開始排隊，頂著正午烈日等待法國運動用品專賣店開幕入場。（中央社）

天還沒亮，阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯郊區的購物中心外，已有民眾裹著毯子排隊，有人甚至搭夜車從外省趕來，只為參加法國平價運動用品品牌開幕。

法國運動用品專賣店迪卡儂（Decathlon）日前開幕首日人潮綿延三公里，營業額刷新該品牌在美洲市場紀錄。這樣的場景在阿根廷並不常見。

多年來，高關稅 、外匯管制與產業保護政策讓民眾習慣「能買到什麼，就買什麼」。如今，阿根廷人終於不出國就能買到平價國際品牌，感受到久違的消費自由。

對外資而言，阿根廷是艱難的市場。過去海關手續繁瑣、稅制複雜、貨幣不穩，使得進口商品價格往往翻倍。盡管政治上是民主國家，但經濟上長期封閉，民眾購買美元受限、海外包裹需層層報關繳稅，常常無法順利取件。能自由購買寄送到府，成了阿根廷人最奢侈的願望之一。

這種困境源自20世紀中期以來，前總統貝隆（Juan Peron）的貝隆主義政策。高關稅與產業保護管制雖扶植了國產工業，卻讓產品「價格高、品質無保證」。自2011年起，更嚴格的美元購買限制與進口審查，使整個國家陷入「有錢買不到東西」或「買到東西卻沒零件維修」的荒謬現實。

2016年時任總統馬克里（Mauricio Macri）政府曾嘗試放寬外匯與進口限制，但因通貨膨脹 失控而無疾而終。直到2023年底，總統米雷伊（Javier Milei）上任後推動激進改革，取消美元購買配額、簡化報關、開放國際電商直送阿根廷，並鼓勵外資投資市場。

隨著政策鬆綁，大型企業重燃信心，開始引進國際品牌在阿根廷開設實體門市，例如維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、迪卡儂等品牌率先登場。