我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

雷諾瓦描繪親情罕見畫作 巴黎拍賣145萬歐元落槌

中央社25日即時報導
雷諾瓦作品「孩子與玩具—嘉比耶與藝術家的兒子尚」以145萬歐元（約168萬美元）拍出。(路透)
雷諾瓦作品「孩子與玩具—嘉比耶與藝術家的兒子尚」以145萬歐元（約168萬美元）拍出。(路透)

法國印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）一幅罕見、描繪其子與保母的畫作，今天在巴黎德魯奧（Drouot）拍賣會上以145萬歐元（約168萬美元）落槌。

路透社報導，這幅畫作於1895年左右完成，題為「孩子與玩具—嘉比耶與藝術家的兒子尚」（Child with Toys - Gabrielle and the Artist's Son, Jean）。雷諾瓦其後將作品贈與他唯一門生、也是摯友的波多（Jeanne Baudot），此後一直由她的家族所保存。

雷諾瓦是19世紀末革新藝術的印象派運動領袖人物。

相較於莫內（Claude Monet）「乾草堆」（Haystacks）系列之一於2023年締造1億1070萬美元的印象派作品紀錄，雷諾瓦這次拍賣成績還算適中。

這幅畫作主角是雷諾瓦的兒子尚雷諾瓦與保母嘉比耶．瑞納爾（Gabrielle Renard）。拍賣師若隆．德雷姆（Christophe Joron-Derem）表示，嘉比耶是雷諾瓦最喜愛的模特兒之一，曾出現在近200幅作品中。

若隆．德雷姆說：「這是一幅充滿親密氣息的大師之作。我們可以看到尚與嘉比耶溫柔而深刻的互動，嘉比耶懂得如何安撫孩子，使雷諾瓦能順利作畫。」

法新社報導，尚雷諾瓦出生於1894年，日後成為享譽國際的電影導演，1975年獲頒奧斯卡終身成就獎，1979年以84歲高齡辭世。

拍賣 奧斯卡

上一則

以為離世卻在棺材內「動了」 泰老婦遭家屬誤判死亡差點火化

下一則

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念 川普草率帶過

延伸閱讀

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌
瑞士博物館遭劫 2嫌襲擊保安 偷走數十枚「古羅馬金幣」

瑞士博物館遭劫 2嫌襲擊保安 偷走數十枚「古羅馬金幣」
故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識

故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識
第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

熱門新聞

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略