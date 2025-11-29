我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

南韓廣藏市場攤販爆「宰客」人潮減半 商家擬索賠20萬美元

中央社／首爾專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於南韓首爾市鐘路區的知名觀光景點廣藏市場，23日人潮不如往日多。(中央社)
位於南韓首爾市鐘路區的知名觀光景點廣藏市場，23日人潮不如往日多。(中央社)

南韓首爾知名觀光景點之一的廣藏市場，日前再次爆出攤販宰客爭議，影響市場生意，由一般商家組成的商會為此擬對攤販組成的商會提告，索賠約3億韓元（約20.3萬美元）。

韓聯社報導，由一般商家組成的「廣藏市場總商人會」已收集到200多名會員的簽名，在13日向攤販組成的「廣藏傳統市場總商人會」發出存證信函，但尚未收到回覆。

鄰近首爾地鐵鐘路5街站的廣藏市場，其實分為「廣藏市場」與「廣藏傳統市場」等兩個區域，但一般民眾通稱廣藏市場，而這次傳出宰客事件的攤販屬於廣藏傳統市場，帶來的負面影響引起廣藏市場商家不滿。

一名韓國知名YouTuber在近日上傳影片，聲稱自己在廣藏市場被坑錢，當時她點了8000韓元的血腸，店家卻在未經同意的狀況下擅自加肉，要求她支付1萬韓元。

廣藏市場商家聲稱在事件發酵後，平時生意受到大幅影響，一名生牛肉餐廳相關人士稱，餐廳裡200個座位一般在周末都可以坐滿，甚至還要排隊，但在爆出爭議後，不僅餐廳坐不滿，甚至也接不到忘年會的預約，銷售額大概減少至原本的6成不到。

也有商家聲稱，韓國顧客減少到往日的一半不到，過去周六全天能達到300萬韓元銷售額，在爭議發酵後的銷售額還不到100萬韓元。

記者實地走訪廣藏市場，除了公休的一般商家，全年無休的小吃攤販邊仍有不少遊客，但人潮明顯不如往日擁擠。

廣藏市場總商人會相關人士表示，因為名稱相似，他們接到許多抗議電話，讓他們備受冤枉。廣藏傳統市場總商人會則表示，如果要走訴訟，他們也會採取應對措施。

對此，鐘路區廳表示，已經找兩方談過，但目前尚未實際走到訴訟的階段，區廳也不會介入。

南韓首爾知名觀光景點廣藏市場爆出宰客爭議，部分商家稱生意大受影響。(中央社)
南韓首爾知名觀光景點廣藏市場爆出宰客爭議，部分商家稱生意大受影響。(中央社)
南韓首爾市鐘路區的廣藏市場一側入口。(中央社)
南韓首爾市鐘路區的廣藏市場一側入口。(中央社)

地鐵 觀光 南韓

上一則

南韓餐廳貼海報「不賣寂寞」1原因拒收單人顧客掀波

下一則

法專家示警禽流感突變風險 威脅恐更勝新冠

延伸閱讀

10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲

10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲
李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面

李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面
南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待
南韓濟州重大車禍 6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓濟州重大車禍 6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗