南韓餐廳貼海報「不賣寂寞」1原因拒收單人顧客掀波

聯合新聞網／綜合報導
南韓一餐廳拒絕接待單身顧客；示意圖。(路透)
南韓最近爆發一起「單身歧視」事件。一家餐廳在門口公然張貼海報，拒絕接待獨自上門的客人，說是「不賣寂寞」，不接受獨自一人用餐的客人。

據ODDITYCENTRAL報導，近年來，由於食材、能源成本不斷上漲，許多韓國餐廳都希望能夠善用座位，以追求最大效益。店家通常傾向一張四人桌最好就坐滿四個人，所以有許多店家就算有空位，還是拒絕孤身一人前來的客人。

這家位於麗水市（Yeosu City）的餐廳就是在這樣的社會氛圍下貼出海報，海報中提到：「我們不賣寂寞，請不要一個人來。」餐廳給了客人「解決方案」，不是付兩人份的錢、吃兩份餐點，就是打電話邀朋友，或未來帶另一半來。這樣的海報內容在網路上引發熱議，也讓許多民眾不滿。

一名網友就在社群媒體上抱怨，自己排隊等了一個多小時，明明也看到店裡有空位，餐廳卻不讓他入座。另一位網友也提到，他到一家賣韓國湯飯的餐廳用餐，當他說出自己一個人時，店家就突然說「食材用完了」，讓他十分傻眼。

據南韓法律規定，選擇顧客是企業的自由裁量權，並不違反公平貿易原則，也正是因為如此，業者才敢明目張膽地拒絕隻身客人。據當地媒體報導，截至2025年3月止，全韓國餐廳只有一成提供單人餐點，顯見「孤身歧視」的確是不可否認的事實。

