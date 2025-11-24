中禁日旅遊10天後北海道照樣擠爆 店家喊「很多台灣人」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
中國外交部14日呼籲民眾暫赴日本旅遊，距離這項呼籲發布已超過10天。示意圖，圖為東京銀座購物與觀光人潮。(歐新社)
中國外交部14日呼籲民眾暫赴日本旅遊,距離這項呼籲發布已超過10天。示意圖,圖為東京銀座購物與觀光人潮。(歐新社)

STV北海道新聞報導，中國因不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，其外交部在14日呼籲民眾暫赴日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，日本媒體實地報導北海道旅遊狀況指出，當地熱門景點人潮依舊，並未出現明顯衰退，更有店家表示出現許多台灣旅客，並直呼「感謝支持」。

札幌市豐平區的羊之丘展望台遇上國定假日「勤勞感謝日」三連休，最後一天依然擠滿遊客，現場舉行的烤地瓜免費發送活動從一早就排起長隊，不少民眾邊享用邊直呼「太幸福了」。

展望台副主管齋藤圭介表示，近期確實開始留意中國旅客是否減少，但目前情形仍待觀察。

在北海道另個熱門景點函館朝市，業者則語氣更加明確。記者詢問中國旅遊限制是否造成衝擊時，店家回答：「我們完全沒有受到影響。疫情前這裡也不是只靠中國客，現在世界各地的遊客都有。」

另有業者強調，近來到訪的台灣旅客明顯增加，「我們有很多台灣客人，非常感謝他們的支持！」當記者追問生意狀況時，店家爽快回答，「OK的！」

實地觀察亦顯示，不少台灣遊客在市場拍照、購物，現場氣氛熱鬧。根據電視台報導，現場有許多台灣旅客受訪時熱情回應，「我們從台灣來！日本真的很棒！

在美瑛町的青池周邊，同樣湧現大量遊客，藍色池水在低溫下結冰，吸引觀光客駐足拍照。

部分日本旅客坦言，熱門景點的過度觀光問題反而讓他們更傾向避開人潮，「旅館價格到處都在飆升，我們也因此減少出遊。」

中國呼籲避免赴日旅遊的影響尚未明朗，但從北海道多個景點的現場狀況來看，觀光客人潮仍穩定。當地店家普遍認為，短期內衝擊有限；其中，以台灣旅客為主的東亞客群仍持續支撐當地觀光市場。

