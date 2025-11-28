我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

白金漢宮有聖誕市集？網瘋傳AI虛擬圖 遊客到場撲空

中央社／倫敦22日電
白金漢宮。(美聯社)
白金漢宮。(美聯社)

一則人工智慧（AI）虛擬的圖像在網路瘋傳，說在英國白金漢宮外面有聖誕節市集，讓很多人信以為真，興匆匆地趕到現場，卻撲個空。

這則自稱讓人「前所未有的皇家聖誕體驗」的AI圖片，最早在9月出現，巧的是負責規畫白金漢宮參觀行程的機構「皇家典藏信託」（Royal Collection Trust, RCT）當時宣布，他們將開設一間小型「快閃」聖誕商店。

隨後「皇家典藏信託」在官網上回應虛假貼文時表示，他們這家店「不是聖誕市集」，「白金漢宮不會舉辦聖誕市集」。

中央社引述法新社報導，來自波蘭、最近才搬到倫敦的民眾布里姬達（Brygida），近日在網路上看到白金漢宮大門外設有聖誕市集的消息，便趕著去看看，不料，到現場才發現，根本沒有市集；她這才意識到那些網傳畫面，其實是AI生成的。

現年25歲的布里姬達在銀行工作，她表示：「我信以為真，才會特地前往。」

中央社引述法新社實地採訪，21日白金漢宮外面依例圍著柵欄，遊客絡繹不絕；有指示牌則引領遊客前往皇家馬廄聖誕商店，店內販售貼有皇室標誌的巧克力、茶罐等紀念品。

店內員工坦言，是有注意到AI相關貼文，但婉拒進一步評論。

AI 聖誕節 波蘭

上一則

棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

下一則

科技助長「焦慮就醫」年輕人1原因湧入診所 瑞士醫療量暴增

延伸閱讀

白金漢宮有聖誕市集？網路瘋傳AI虛擬圖 遊客現場撲空

白金漢宮有聖誕市集？網路瘋傳AI虛擬圖 遊客現場撲空
大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會
企業家聯盟感恩晚宴暨林日昇慶生宴 捐款聖誕大遊行

企業家聯盟感恩晚宴暨林日昇慶生宴 捐款聖誕大遊行
致敬皇后合唱團已故主唱「拯救生命」 英國發行紀念幣

致敬皇后合唱團已故主唱「拯救生命」 英國發行紀念幣

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險