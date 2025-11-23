英國79歲爵士徵婚 妻子要小他20歲、不能是天蠍座

天蠍座示意圖。（圖／AI生成）

英國79歲爵士班傑明·斯雷德（Sir Benjamin Slade）近日發起了一項尋妻活動，希望找到一個比他至少小20歲、會用槍的新娘，並要求女方不是天蠍座。

The Mirror報導，斯雷德是國王查理二世的後裔，他列出很多另一半的要求，他表示，妻子必須年輕，60歲以上者不應申請。作為交換，新娘每年將獲得5萬英鎊，用於協助管理他位於薩默塞特的1300英畝莊園。

這位貴族還補充，新娘不能是天蠍座，不能吸毒酗酒。他也希望找到一位「優秀的生育者」，以確保能有男性繼承人。

斯雷德還表示，新娘不能來自國旗帶綠色且國名以「I」開頭的國家：「我不介意加拿大 人、美國人、德國 人和北歐人——我喜歡的就是類似的人。我不認為娶一位愛斯基摩人適合我。我只需要一個普通、善良的鄉村女孩，懂得生活和事務。」

此外，理想新娘必須持有獵槍和駕照，「有直升機駕照更佳」。她還需能管理兩座城堡，具備莊園管理、法律或會計背景將更有幫助。

斯雷德表示，他不介意女方以前有孩子。他說：「我希望能有兩個兒子，三個更好，但如果有兩個兒子，也算解決問題。」

「家中總需要一位女主人，女性管理家庭。有人認為這很性別歧視 ，但珍奧斯汀（Jane Austen）曾說，如果你有大房子，你需要一位妻子。她們管理家務和僕人，對此非常在行。」