拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

泰國禁酒新令上路 當局憂衝擊旅遊業暫不開罰

中央社
泰國實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在餐廳或商業場所的禁酒時段（午夜至上午11時以及下午2時至5時）飲酒。（路透資料照片）
泰國實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約309美元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。

根據泰國開始實施的新版酒精管制法規定，自午夜至上午11時以及下午2時至5時期間，在餐廳或營業場所飲酒，將面臨最高1萬泰銖的罰款。

民族報（The Nation）指出，過去該法主要針對販售酒類的商家實施，而新的處罰措施則將飲酒責任轉至消費者身上，這是泰國首次對飲酒顧客開罰，直接規範飲酒行為。

新法實施後引發外界批評，特別是可能對旅遊業者造成衝擊，有業者表示，新規定可能會削弱旅遊業的競爭力，影響餐廳和夜店的生意。

精釀啤酒貿易協會秘書長普拉帕維（Prapawee Hemathas）表示，業者現正面臨「進退兩難」的窘境，一方面想遵守規定，但又缺乏明確指導方針。他指出，業者正等待政府公布配套措施。

針對反對聲浪，泰國公共衛生部解釋，目前該法仍處於過渡實施階段，因相關細則尚未公布。

酒精管制委員會辦公室主任尼蓬（Nipon Chinanonwet）表示，新規定旨在教育與宣導，而非立即罰款，不過他也說，屢犯者將受到行政處罰。

尼蓬補充說，在更多細則頒布前，警方尚無權開罰單，僅有公共衛生部官員有權開罰，而所有罰款會上繳國庫。

泰國 罰單

中國稱日本「治安惡化」籲勿赴日 日方公布數據反駁

向土耳其「秀肌肉」 埃及等5國「美杜莎」聯合軍演

