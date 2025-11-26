我的頻道

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

俄烏開戰後… 布拉格「去共化」 更改街道與站名

俄烏開戰後… 布拉格「去共化」 更改街道與站名

中央社
布拉格地鐵站Anděl在捷克斯洛伐克共產時期名叫「莫斯科」，在這座地鐵內，有一個慶祝「莫斯科-布拉格友誼」的青銅雕塑，布拉格副市長賀瑞普建議拆除，認為它是蘇聯宣傳的象徵，引起關注與討論。(中央社)
近年來，捷克首都布拉格積極推動城市街道、建築與地鐵站名稱「去共化」，在俄烏戰爭後更改過去以共產時期人物命名的地名，展現布拉格在當前局勢的政治立場。布拉格副市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，命名反映城市的價值觀選擇，「我們選擇紀念誰，與希望在街道呈現什麼未來。」

賀瑞普正主導重新檢視布拉格公共空間名稱的行動。位在布拉格四區、首座完工的地鐵D線車站原定名稱Olbrachtova，命名源自於Ivan Olbracht，為捷克斯洛伐克共產時代作家，它的歷史評價在布拉格四區官員與歷史學家之間引發爭議。

位在布拉格4區、首座完工的地鐵D線車站原定名稱Olbrachtova，命名源自捷...
●站名紀念英雄 引關注

賀瑞普認為，車站應改名為「Ryšánka」，捷克語是指「附近的一條街道」，而非沿用以共產時代作家命名的「Olbrachtova」，因公共交通站點「不應以極權或極端主義政權為靈感命名」。

賀瑞普說：「這關乎我們透過城市講述的故事。我們已經在各交通機構討論過，從地理與道德角度來看，Ryšánka更合理。」

極權研究所也支持此改名，並建議新地鐵站應紀念抵抗英雄，例如二戰飛行員布萊克斯（Josef Bryks）或神父圖法爾（Josef Toufar），兩人皆遭受極權政權迫害。

近年來，重新定義布拉格歷史景觀經常引發關注與討論。布拉格地鐵站Anděl過去在捷克斯洛伐克共產時期名叫「莫斯科」（Moskevská）。在這座地鐵內，有一個慶祝「莫斯科—布拉格友誼」的青銅雕塑。

賀瑞普建議拆除，認為它是蘇聯宣傳的象徵，卻引發爭議。最終，交通公司保留雕塑，認為拆除會「抹除歷史」，但同時在雕塑旁安裝解說牌，讓民眾能理解歷史與爭議背景。

布拉格對歷史反思持續進行，例如長期以蘇聯名將科涅夫（Ivan Koněv）命名的Koněvova街，在今年10月正式更名為Hartigova街，以紀念布拉格茲科夫區（Žižkov）的首任市長哈蒂格（Karl Hartig）。

2022年，靠近俄羅斯大使館的街道與橋梁分別更名為「烏克蘭英雄街」和「烏克蘭英雄橋」，反映布拉格在俄烏戰爭中的政治立場。

賀瑞普說：「布拉格的命名辯論不只是地理問題，而是價值觀的問題，我們選擇紀念誰，以及希望在街道上反映什麼樣的未來。」

●女性命名街道 不到5%

賀瑞普也推動布拉格一座即將開通的橋梁以女性命名，「這座橋應該紀念一位展現力量與同情心的捷克女性」。

這場命名的討論，也凸顯性別代表差距。布拉格女權主義導覽公司Prague Feminist Tours表示，布拉格目前以女性命名的街道不到5%。雖近年已有改善，例如布拉格批准以美國史上首位女性國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）、捷克具國際影響力藝術家Toyen與坎帕博物館創辦人Meda Mládková等女性命名的街道。

還有一些有趣的提案，例如一個大型請願希望在Rohanský ostrov將街道命名為「魔戒」角色，不過，街道最終將以著名女性思想家韋伊Simone Weil命名。

此外，為了讓市民更了解城市複雜的命名歷史，布拉格推出免費的公共應用程式Prague Street Book，資料庫收錄超過8300個現有與歷史街道、廣場和公園名稱，為持續的城市身分討論提供方便資訊。

近年來，布拉格重新定義歷史景觀經常引發關注。(路透資料照片)
