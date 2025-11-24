我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

接吻非人類專利 北極熊最愛舌吻 世界「初吻」2150萬年前

編譯盧思綸
最新研究指出，不只人類，黑猩猩、狼，甚至信天翁等許多動物都會接吻；圖為慕尼黑動物園的園區內，紅毛猩猩母親注視著新生寶寶。（路透）
原來「接吻」並非現代人的浪漫發明，而是有著超過2100萬年的古老行為。最新研究指出，不只人類，黑猩猩、狼，甚至信天翁等許多動物都會接吻，北極熊尤其「愛舌吻」，甚至尼安德塔人可能曾和早期智人「交換口水」。

英國廣播公司（BBC）報導，這項研究發表在期刊「進化與人類行為」（Evolution and Human Behaviour），以靈長類為主要研究對象，尤其是類人猿（ape），希望拼湊出人類接吻行為的歷史起源。

研究團隊把「接吻」定義得非常明確但不浪漫：非攻擊行為、嘴對嘴接觸、有嘴唇或口部動作、沒有食物交換。有了明確標準後，他們開始比對不同動物的行為。

結果發現，除了人類和類人猿（ape）外，狼、草原犬鼠、北極熊，甚至鳥類信天翁都符合研究中定義的接吻條件，尤其北極熊接吻時超黏膩，大量使用舌頭。

「既然人類、黑猩猩和倭黑猩猩都會接吻，」參與研究的牛津大學演化生物學家布林德（Matilda Brindle）推論，「很有可能這些物種的共同祖先也有相同行為。」

她進一步提出，「我們認爲，接吻大約是2150萬年前的大型類人猿之中演化而來。」

除此之外，研究也提出。大約4萬年前滅絕、最接近人類祖先的早期智人物種尼安德塔人也會接吻。

先前一項DNA研究也顯示，尼安德塔人（Neanderthals）與早期智人（Homo sapiens）共享一種口腔微生物，那是存在唾液中的細菌。早期智人指的就是現代人類在演化歷程中的初期族群，與今日人類屬於同一物種，但生活在更早的時期。

布林德解釋，「這說明，尼安德塔人和早期智人這兩個物種分化後的數十萬年間，必定曾交換唾液。」

