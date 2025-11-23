AI設計新書封面 紐西蘭2作家角逐文學獎被取消資格

紐西蘭兩名屢獲殊榮的作家因新書在封面設計階段使用AI，遭取消角逐最高文學榮譽「奧克漢圖書獎」的資格。(取材自Bluesky)

紐西蘭 兩名屢獲殊榮的作家，因其新作在封面設計階段使用了人工智慧 (AI )，遭取消角逐紐西蘭最高文學榮譽、奧克漢(Ockham)圖書獎的資格。

衛報報導，強森(Stephanie Johnson)與史密瑟(Elizabeth Smither)的新作，原於10月提交角逐2026年奧克漢圖書獎小說獎，但在11月因新的AI使用指引而被排除在外。根據紐國媒體報導，評審標準在報名資料中已明確列出，書籍將以整體進行評估，包括封面設計，且凡含有AI生成插圖、AI撰寫內容的作品，皆不具參賽資格。

出版兩本書的發行人威爾森(Quentin Wilson)表示，獎項委員會8月修訂指引，但當時所有提交參賽的書籍封面設計都已完成，任何出版商都已經來不及在設計簡報中考量這項條款。他說：「很明顯，這件事讓兩位深受尊敬作家的傑出小說作品捲入其中，盡管與他們的寫作完全無關，仍令人感到非常心碎。」並表示製作與設計團隊為這兩本書投入了大量心力，此事對他們也很難受。

強森表示，她理解主辦方的決定，也對AI在創意領域的使用深感憂心，但仍難掩失望。她指出，作家通常很少參與封面設計，她自己完全不知道封面採用了AI，也擔心外界誤以為她用AI寫書，她強調「絕對沒有」。她說：「我們討論的重點早就不是我的書，也不是創作靈感，而是該死的AI。我真的很討厭AI。」

強森與同樣受影響的史密瑟都曾擔任奧克漢獎部分項目的評審，她們皆表示，封面在評審過程中幾乎不具影響力。史密瑟說：「內容與細讀才是一切。」

不過，管理奧克漢獎的紐西蘭圖書獎信託基金主席雷加特(Nicola Legat)表示，該組織對書籍中的AI使用採取「堅定立場」，強調不會輕率作出阻擋兩位最受敬重作家參賽的決定，但標準適用於所有參賽者，無論其地位或影響力，都必須一致遵守。

雷加特說，修訂AI標準是為了支持國內作家與插畫家的創意與著作權利益，並補充：「隨著AI持續演進，信託基金可能仍需再次檢視並完善標準。」