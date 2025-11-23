我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

AI設計新書封面 紐西蘭2作家角逐文學獎被取消資格

編譯周辰陽
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐西蘭兩名屢獲殊榮的作家因新書在封面設計階段使用AI，遭取消角逐最高文學榮譽「奧克漢圖書獎」的資格。(取材自Bluesky)
紐西蘭兩名屢獲殊榮的作家因新書在封面設計階段使用AI，遭取消角逐最高文學榮譽「奧克漢圖書獎」的資格。(取材自Bluesky)

紐西蘭兩名屢獲殊榮的作家，因其新作在封面設計階段使用了人工智慧(AI)，遭取消角逐紐西蘭最高文學榮譽、奧克漢(Ockham)圖書獎的資格。

衛報報導，強森(Stephanie Johnson)與史密瑟(Elizabeth Smither)的新作，原於10月提交角逐2026年奧克漢圖書獎小說獎，但在11月因新的AI使用指引而被排除在外。根據紐國媒體報導，評審標準在報名資料中已明確列出，書籍將以整體進行評估，包括封面設計，且凡含有AI生成插圖、AI撰寫內容的作品，皆不具參賽資格。

出版兩本書的發行人威爾森(Quentin Wilson)表示，獎項委員會8月修訂指引，但當時所有提交參賽的書籍封面設計都已完成，任何出版商都已經來不及在設計簡報中考量這項條款。他說：「很明顯，這件事讓兩位深受尊敬作家的傑出小說作品捲入其中，盡管與他們的寫作完全無關，仍令人感到非常心碎。」並表示製作與設計團隊為這兩本書投入了大量心力，此事對他們也很難受。

強森表示，她理解主辦方的決定，也對AI在創意領域的使用深感憂心，但仍難掩失望。她指出，作家通常很少參與封面設計，她自己完全不知道封面採用了AI，也擔心外界誤以為她用AI寫書，她強調「絕對沒有」。她說：「我們討論的重點早就不是我的書，也不是創作靈感，而是該死的AI。我真的很討厭AI。」

強森與同樣受影響的史密瑟都曾擔任奧克漢獎部分項目的評審，她們皆表示，封面在評審過程中幾乎不具影響力。史密瑟說：「內容與細讀才是一切。」

不過，管理奧克漢獎的紐西蘭圖書獎信託基金主席雷加特(Nicola Legat)表示，該組織對書籍中的AI使用採取「堅定立場」，強調不會輕率作出阻擋兩位最受敬重作家參賽的決定，但標準適用於所有參賽者，無論其地位或影響力，都必須一致遵守。

雷加特說，修訂AI標準是為了支持國內作家與插畫家的創意與著作權利益，並補充：「隨著AI持續演進，信託基金可能仍需再次檢視並完善標準。」

AI 紐西蘭 人工智慧

上一則

白金漢宮有聖誕市集？網路瘋傳AI虛擬圖 遊客現場撲空

下一則

被疑策畫出逃躲27牢獄 巴西前總統波索納洛被捕

延伸閱讀

徹底禁止AI參賽？紐西蘭2大作家新書封面用AI設計 無緣角逐文學大獎

徹底禁止AI參賽？紐西蘭2大作家新書封面用AI設計 無緣角逐文學大獎
NBA／馬刺壞消息 溫班亞瑪小腿緊繃至少休2周

NBA／馬刺壞消息 溫班亞瑪小腿緊繃至少休2周
警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法

警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法
英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人

英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海