舊未必不如新 紙本書、燃油車、實體店沒被科技潮淘汰

懷舊之情點燃了「黑膠復興潮」，美國過去十年來銷量增加兩倍，達到近5000萬張，圖為位於鳳凰城的Tracks In Wax唱片行。 （美聯社）

每當發生科技革命，許多人士都會強調新世界將迅速取代舊世界。十年前，預測專家們確信數位與虛擬將終結類比與實體，電子書將扼殺紙本書，網購將消滅實體商店，自駕計程車隊將把燃油車趕出馬路，到2024年民間汽油車銷量將減到零。

快轉到今天，上述預測並未成真，且舊事物相對於新事物的表現出乎意料之好，甚至更為蓬勃。美國洛克菲勒國際機構主席夏瑪（Ruchir Sharma）在金融時報撰文指出，科技或許正加速進展，但人們並未急於轉向新事物，許多在實體世界中成長的消費者，仍對傳統事物較為放心。

2010年代初期，人們普遍預期讀者將拋棄紙本書，轉向社群媒體或電子書。但過去十年來，紙本書銷量並未對數位式讀物繳械；美國出版商協會（AAP）數據指出，紙本書市占率仍達80%，書籍總銷量持續成長，去年超過31億本，平均每人九本，顯示美國人仍然看書，且大部分是實體書。

燃油車也是如此。分析家們曾經預測，「油車時代即將終結」，現在隨著美國等國家的補貼措施即將屆期，通用等大型車廠預期電動車 銷量將「持續」減少，通用甚至形容「燃油車的尾巴比任何人的預期更肥、更長」；福特表示，明年美國電動車銷量將減半，市占率可能僅5%；豐田也假定人們仍偏愛燃油車。

傳統實體商店也並未壽終正寢。新冠疫情 期間網購一度激增，但過去五年持平，占美國零售銷售比率維持在20%左右。從2021年以來，傳統商店一年新開張數的數目比關門的家數平均多出約2000家。

年輕的數位世代正領導復古潮流，逛大賣場最頻繁者是35歲以下顧客，年輕人重新發現折疊手機、CD等舊科技。懷舊之情也引發黑膠復興，過去十年來銷量增加兩倍，達到近5000萬張，但並非從閣樓厚重灰塵裡拯救出來的披頭四骨董，而是新錄製的泰勒絲 唱片。