日本熊害事件增 美國國務院罕見發「野生動物」警示

中央社華盛頓12日專電
圖為日本東北部秋田縣和野市一幅「熊出沒注意」的旗幟。(歐新社)
圖為日本東北部秋田縣和野市一幅「熊出沒注意」的旗幟。(歐新社)

「注意熊出沒。」國務院今天透過社群媒體X向在日本北部的美國公民發出罕見「野生動物警示」，指部分地區熊出沒及攻擊事件增加，要公民保持警覺，勿單獨前往熊出沒區域。

國務院表示，日本札幌市圓山公園鄰近美國總領事館，近期有人發現熊的蹤跡，當地政府關閉園區兩週。雖然領事館位於公園外，「我們仍提醒所有遊客保持警惕及留意周遭」。北海道和秋田縣住宅區也曾發現熊蹤跡，建議美國公民勿獨自前往熊出沒區域。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，國務院很少就野生動物攻擊事件向公民示警。多數警報都是提醒注意潛在的安全威脅或天災。整體而言，美國對日本的旅遊警示等級仍是最低，採一般預防措施即可。

美聯社6日報導，冬眠季節來臨之際，棕熊及黑熊外出覓食，日本幾乎每天都有民眾遭熊襲擊導致傷亡的通報。人們在學校、火車站、超市和溫泉度假村附近看到熊蹤。

不過，今年日本的熊攻擊事件急劇上升。根據官方統計，自4月以來，至少有13人喪生，100多人受傷，這是自2006年有記錄以來最高的數字之一。

秋田縣地方政府已請求自衛隊協助因應熊的威脅。當地官員表示，只靠設置陷阱和噴灑驅熊劑等措施是不夠的。

此外，軍方無權獵殺熊，只有持有許可證的獵人和當地狩獵協會才有權這樣做。軍方將提供後勤支持，例如設置陷阱及運送熊的屍體。

根據地方政府統計，自5月以來，人口約88萬的秋田縣已有超過50人遭到熊襲擊，其中至少4人死亡，且多數攻擊事件發生在住宅區。

例如這幾週來，一名到森林採菇的老婦人於湯澤市遭熊襲擊喪生。另一名秋田市的老婦人於農地工作時遇到熊，被襲擊致死。一名送報員在秋田市遭熊攻擊受傷。

被遺棄的住宅區與長滿柿子或栗子樹的農地常吸引熊進入居民區。專家指出，一旦熊找到食物來源，就會反覆返回覓食。熊並非瀕危物種，需要適度獵捕以控制族群數量。

地方獵人也逐漸老化，且缺乏獵熊經驗。專家建議警方與其他政府單位應接受訓練，成為「政府獵人」，協助進行捕殺行動。

日本政府已成立專案小組，預計在11月中前正式制定因應熊隻政策。官員正考慮進行熊隻族群調查、使用通訊設備發布熊警報，以及修訂狩獵規範等。

