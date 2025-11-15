我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

德川家康基因超強 後代神複製容貌 「耳朵和畫像所描繪一樣」

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本女子山岸美喜(左圖)是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康(右圖)的後代，她日前上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。 (取材自Ｘ平台)
日本女子山岸美喜(左圖)是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康(右圖)的後代，她日前上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。 (取材自Ｘ平台)

日本女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。她前年接任德川慶喜家第5代當主，並於近日正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」。她此前在社交媒體宣布相關消息時，不少網友笑稱她長得很像其祖先。她11月1日再在社交媒體發文自嘲，上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。

日本媒體日刊報導，山岸美喜在社交媒體X發文表示，她日前正式成為德川慶喜家族宗教儀式的繼承人，並將推動德川慶喜家的墓地整理工作。

一眾網友卻把重點放在山岸美喜的樣貌上，稱她與德川家族的祖先非常相似。有網友留言稱「她的臉長得真像德川家康，能感受到他的血統」、「她的耳朵和德川家康畫像（所描繪）一模一樣」。

山岸美喜後來於X再發文，上傳一張德川家康的畫像、德川慶喜的照片以及一張自己的照片，並開玩笑地自嘲道：「我經常被說長得像我的祖先…我肯定以後會當爺爺，而不是奶奶，也許我出生成錯的性別了。」

山岸美喜數日後又再在社交網站上傳30年前的舊照，稱自己年輕時比較像是德川慶喜，隨著年齡增長反而更接近德川家康的模樣。

她的貼文引起一眾網友的熱議，吸引大批網友點擊「朝聖」，其中最多人留意的貼文獲約15萬個讚、接近1萬人轉發。

日本

上一則

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

下一則

瑞典生育率創新低 「大人玩具」今年最受歡迎聖誕禮

延伸閱讀

養生／基因定序技術 中藥食補精準改善症狀

養生／基因定序技術 中藥食補精準改善症狀
發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲

發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲
危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮

危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮
僵直性脊椎炎會遺傳 劇痛難造假 發作無法久站擾眠

僵直性脊椎炎會遺傳 劇痛難造假 發作無法久站擾眠

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身