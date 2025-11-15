德川家康基因超強 後代神複製容貌 「耳朵和畫像所描繪一樣」

日本女子山岸美喜(左圖)是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康(右圖)的後代，她日前上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。 (取材自Ｘ平台)

日本 女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。她前年接任德川慶喜家第5代當主，並於近日正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」。她此前在社交媒體宣布相關消息時，不少網友笑稱她長得很像其祖先。她11月1日再在社交媒體發文自嘲，上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。

日本媒體日刊報導，山岸美喜在社交媒體X發文表示，她日前正式成為德川慶喜家族宗教儀式的繼承人，並將推動德川慶喜家的墓地整理工作。

一眾網友卻把重點放在山岸美喜的樣貌上，稱她與德川家族的祖先非常相似。有網友留言稱「她的臉長得真像德川家康，能感受到他的血統」、「她的耳朵和德川家康畫像（所描繪）一模一樣」。

山岸美喜後來於X再發文，上傳一張德川家康的畫像、德川慶喜的照片以及一張自己的照片，並開玩笑地自嘲道：「我經常被說長得像我的祖先…我肯定以後會當爺爺，而不是奶奶，也許我出生成錯的性別了。」

山岸美喜數日後又再在社交網站上傳30年前的舊照，稱自己年輕時比較像是德川慶喜，隨著年齡增長反而更接近德川家康的模樣。

她的貼文引起一眾網友的熱議，吸引大批網友點擊「朝聖」，其中最多人留意的貼文獲約15萬個讚、接近1萬人轉發。