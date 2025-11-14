我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

觀光客亂刻字、闖私有地…京都嵐山竹林「退後1尺」避禍

中央社／東京電
日本京都嵐山竹林。(本報資料照片)
日本京都嵐山竹林。(本報資料照片)

日本京都嵐山景點「竹林小徑」竹子遭刻字塗鴉情況急速增加，京都市政府決定試驗性砍伐部分竹林，讓竹林「退後」到遊客碰不到的地方。日本電視台實地採訪，立刻發現正在塗鴉的外國遊客，面對媒體採訪毫無歉意。

朝日新聞與東京放送電視台（TBS）報導，隨著訪日外國遊客增加，「失格觀光客」愈來愈多，惡劣行徑包括在人群面前，大剌剌地在竹子上刻字，以及擅自闖入私人土地拍照等。

面對電視台採訪，有些遊客嬉皮笑臉、毫無悔意，還有人說「這在我們國家不算問題」。

京都每天都被外國觀光客擠爆，其中知名的嵐山「竹林小徑」由約7000根竹子連綿組成，一片綠意是許多觀光客留影地點。

然而，京都市政府表示，竹子遭塗鴉的問題從今年春天開始急速增加。10月調查發現，約350根竹子遭塗鴉破壞，內容大部分是英文字母，也有一些片假名、漢字，以及疑似韓文字樣。

嵐山商店街會長石川惠介表示，竹子上出現很多刻字塗鴉，有些是字母，有些看不出是什麼語言。「只要看見塗鴉，有人就覺得『那我也可以寫』，變成模仿犯，所以我們先用膠帶把塗鴉覆蓋起來」。

TBS記者現場採訪發現，有人撿起地上的小石頭，直接想在竹子上刻字。記者上前詢問這群來自馬來西亞的觀光客，知不知道不可以在竹子上塗鴉；對方齊聲發出「喔」，隨後一臉輕鬆說「不知道」，對自己的行為毫無歉意。

京都市政府相關單位5日晚間召開對策會議，達成砍伐竹林的共識，隔天前往現場調查。目前決定的砍伐範圍位於接近竹林小徑入口的市有地，沿著步道長30公尺、深1公尺，共約30平方公尺。將由非營利組織（NPO）法人「京都發．竹．流域環境網」，以及營運人力車的公司出動志工砍伐竹林。

居民在對策會議上對當地政府提出意見，「放任塗鴉只會讓模仿犯增加，希望加強對觀光客宣導」、「像新加坡那樣，讓大家知道亂丟垃圾要被處以高額罰金，要讓他們知道塗鴉也是犯罪」。

此外，在京都府北部、人口約1800人的伊根町，因為「舟屋」景觀在社群媒體走紅，去年觀光客突破48萬人，是當地人口的約270倍。

居民雖然歡迎觀光客活絡經濟，但也因擁擠、騷擾及侵犯隱私等問題不堪其擾。

由於當地沒有鐵路，只能搭乘觀光巴士前往，但道路狹窄，車輛難以行駛，車輛與人群在車道上混雜的情況屢見不鮮。地上還隨處散落垃圾，甚至有簡體中文字樣的飲料包裝盒，居民幾乎每天都要撿垃圾。

更令人難以忍受的是，有些觀光客為了拍照，會直接闖進私人用地。媒體報導，在當地觀察發現，有遊客直接走到別人家門口擺姿勢拍照。有些居民設置柵欄，用各國語言寫上「不許進入」，依舊有觀光客無視柵欄，擅自闖入拍個不停。

面對日本記者上前詢問，是否知道「舟屋」是私人住宅，這名韓國觀光客說，「不知道。第一次來，沒聽說過，也沒想那麼多」。當記者提醒她不可以擅闖私人土地，她雖然嘴上道歉，但說「在韓國，所有道路都可以自由通行，就算狹小的道路也是」，隨即離開。

觀光 日本 字母

上一則

泰國旅客年減6%…貨幣飆升、中越日競爭、市場萎縮

下一則

挑戰航空極限 澳航「紐約→雪梨」連飛22小時 擬後年啟航

延伸閱讀

南韓爆「黑心超商」故意多算錢詐騙 專宰外國觀光客

南韓爆「黑心超商」故意多算錢詐騙 專宰外國觀光客
京都嵐山竹林遭刻字、闖私有地 失格觀光客惹怒居民

京都嵐山竹林遭刻字、闖私有地 失格觀光客惹怒居民
「密約女孩」一語成讖？黃明志代言台北市觀光資訊下架

「密約女孩」一語成讖？黃明志代言台北市觀光資訊下架
不想再被遊客跳過？日本「最無聊」城市得先說服外人做這件事

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」城市得先說服外人做這件事

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌