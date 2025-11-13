「一掌打凹引擎蓋」 日本熊出沒 賞楓、泡湯旺季變淡季

北海道桑田牧場工作人員開車遇到熊襲擊，車頭遭熊一掌打凹，幸好人未受傷。（取材自Ｘ平台）

日本 熊害日益頻繁，各地都有熊出沒， 甚至闖入人類生活的領域，人心惶惶；今年熊襲人事件已奪走13條人命。北海道一處牧場工作人員開車遇到熊襲擊，幸好並未受傷，但車頭遭熊一掌打凹，還留下深且長的爪痕。

北海道桑田牧場官方X日前發文，表示工作人員在晚間開車前往照護動物途中遇到熊，從影片中可以看到，一頭體型碩大的熊衝向車輛，工作人員急忙倒車，但熊還是一掌打在引擎蓋上，發出沉重的碰碰聲。

幸好工作人員全身而退，事後檢查車子時，發現引擎蓋被熊打凹，還有利爪留下的刮痕，僅一掌就對車頭造成嚴重破壞，其攻擊力道令人後怕。

日本政府為因應熊害，派出陸上自衛隊前往秋田縣，協助設置與運送箱型陷阱等，提供捕熊作業的後方支援，但自衛隊員未接受獵殺野生動物的訓練，且此類行動亦不屬於自衛隊法或其他法規所規定的任務，因此不會使用槍枝獵殺。

在新潟縣湯澤町也發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷；事發地點位於距離JR越後湯澤站約200公尺的溫泉旅館「湯けむりの宿雪之花」停車場。東北地區近期熊襲頻傳，部分遊客因此卻步，溫泉旅館訂房量大幅下滑，重創原本在秋季賞楓旺季最為繁忙的觀光 業者。

共同社與朝日新聞報導，東北岩手縣自4月以來已有5人死於熊襲擊，截至5日占同期全日本同類死亡事件半數以上。30歲的東京白領青木惠里（音）已取消原定11月初前往岩手泡湯，她表示，熊會出現在住宅區真的很可怕，要等熊進入冬眠後才會重新考慮到岩手縣旅行。

岩手縣一關市嚴美町10月下旬發生一名男子在家門外遭熊致命攻擊身亡。距離事發地10多公里的地方，是國家指定名勝嚴美溪。

在更往北部的北上市，一名男性旅館員工10月中旬清理露天浴池時遭熊攻擊身亡。縣內部分溫泉業者出於安全考量，已暫時關閉露天浴池。距離事發旅館約7公里的日式溫泉旅館「元湯夏油」位於以祕湯聞名的夏油溫泉，事件後約2成訂房遭取消，僅泡湯的訪客在部分日期更下滑7成。社長高橋宏典表示：「這發生在旺季，對我們打擊相當嚴重。」他指出，民眾如今產生「露天溫泉等於危險」的印象，不僅是今年，連明年以後客人是否會回流也難以預測。

針對各地接連發生熊襲人事件，當地媒體指出，日本三大便利商店品牌7-Eleven、全家（FamilyMart）、羅森（LAWSON）紛紛採取防備措施。

共同社報導，日本超商巨頭全家公司宣布，將透過設置在全國約1萬家門市的電子看板，發布防備熊出沒等情況的提醒資訊； 並透過電子看板向顧客提醒「不要大聲呼喊，請躲到店內或車內」等防範資訊，此外還向北海道和東北地區部分門市配發驅熊噴霧。

羅森公司已經制定因應熊出沒的相關指示，7-Eleven日本公司也向門市方面告知需要採取的應對措施，允許以門市的判斷停止營業。

另外有日本團隊做出「熊出沒地圖」，整合全日各地熊出沒資料、比對登山路線、城市與景點、統整危險區域，並提供日文版和英文版，讓海外遊客也能掌握相關情報。