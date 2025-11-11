我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

日相高市手提包大缺貨 就任用的粉紅色原子筆銷量暴增

日本首位女首相高市早苗，黑色手提包一拎著就氣場十足。（取材自首相官邸官網）
日相高市早苗就任後，所用的粉紅色原子筆與手提包也受到關注。日媒報導，她進入首相官邸所提的黑色手提包最近暴紅，使製造商接到的訂單多到要明年4月才能出貨同款產品。

高市10月21日成為日本憲政史上第一位女首相，寫下歷史之外，用品也受到高度關注。

長野放送（NBS）、「產經新聞」報導，製造高市使用的同款手提包製造商濱野皮革工藝，總部位在日本長野縣，是擁有145年歷史的老字號。

濱野皮革工藝方面的人員小林孝典表示，「並未跟高市首相本人確認，但看起來是敝公司的產品」。他表示，高市首相拿的包屬於「Grace Delight托特包」系列，這款包已生產30年。

這款「早苗包」能收納A4大小的紙張，含稅要價13萬6400日圓（約870美元），重量僅有700公克，同款產品除了黑色，還有其他七種顏色。

日本首相高市早苗使用三菱鉛筆出品的原子筆近日暴紅。（取材自三菱鉛筆官網）
小林孝典也指出，同款手提包在網路上成為話題之前，全部顏色的同款產品都沒缺貨，如今這款手提包已經銷售一空。而且2026年3月底之前能出貨的產品，都已被預約售完。

另外，高市就任當天召開記者會使用的粉紅色原子筆也在網路上暴紅，引發熱烈討論。

而三菱鉛筆的公關人員也證實，高市當時使用自家品牌的產品「Jetstream多功能筆4&1 MSXE5-1000」，售價為1100日圓（約7美元）。三菱鉛筆員工對於首相選擇他們的品牌，感到榮幸。

高市早苗同款黑色手提包賣到缺貨。（取材自manobag官網）
RKB每日放送報導，日本居家生活百貨公司「手創館」博多分店的員工磯本晃太表示，「原本比較受歡迎的原子筆顏色是黑色，不過粉紅色的筆，近日銷量增加三倍」。

他也表示，店家預估高市使用的同款原子筆會大受歡迎，所以已經決定增加進貨量。

日本首相高市早苗拿濱野皮革工藝的Grace Delight托特包暴紅。（取材自濱...
