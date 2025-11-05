我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

砲聲下的呼喚…烏克蘭志工尋找前線最後老人 冒死助撤離 

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。圖為志工在康斯坦丁諾夫卡接走要撤離的長者，大樓門口旁堆著劈好的柴枝。(中央社)
聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。圖為志工在康斯坦丁諾夫卡接走要撤離的長者，大樓門口旁堆著劈好的柴枝。(中央社)

俄烏戰爭邁入第四年，隨著前線局勢變化，烏東地區再掀撤離潮。聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。砲火不歇，志工團體冒險深入前線協助尋人與撤離，但也有居民在戰火中掙扎抉擇，是離開家園還是留下堅守。

「柳德米拉(Liudmyla)，有沒有柳德米拉在？」志工的呼喊在破碎的屋宇間迴盪，那是這座烏東小鎮上，砲聲以外少數仍屬於「人」的聲音。

這裡是康斯坦丁諾夫卡(Kostyantynivka)，距離前線僅9公里。前線逼近後，街上行人早已絕跡，通訊中斷，許多老人與外界失聯。

烏克蘭的撤離行動，除了警方特別單位「白色天使」與地方政府外，多依賴民間志願團體。這些團體駕著普通車輛，沒有裝甲，也沒有防無人機設備，沿著通往前線的道路前進，而這些不屬軍隊的救援車輛，多成為俄軍攻擊目標之一。

但志工們仍不畏懼，手持地址，開著簡陋的車，一戶一戶地呼喊名字，只為在戰火前找到那名仍未撤離的親人。

這次他們尋找的是80歲的婦人柳德米拉。她住在一棟老舊的四層樓住宅內，大樓前堆著劈好的柴枝，那是仍留在這的人為冬天斷電、斷煤氣做的準備。屋內行李早已打包，她拖著兩袋沉甸甸的行李，步履蹣跚地走下樓梯，外頭傳來飛彈掠過的聲音。

柳德米拉行動不便，幾乎無法得知外面的戰況。「我什麼地方都不去，社工為我帶食物，我就坐在家裡。」她語氣微弱，說自己沒有親人，女兒五年前病逝，如今只靠志工幫忙撤離到第聶伯(Dnipro)。「我沒有地方可去，如果可以，我想去療養院，我有三級殘疾。」

隔壁一名手持拐杖的老婦瑪麗娜(Maryna)緩緩走過來，對於人跡罕至的社區內出現汽車感到好奇。她臉上仍塗著斑駁的胭脂、唇膏，眼眉處畫上兩條黑色細線，是她在戰火下的尊嚴。「我已經四天沒睡了」，她說昨天又被空襲第七次，「陽台沒了，衣櫃沒了，杯櫃也沒了，一切就像惡夢。」

康斯坦丁諾夫卡坐落在H20公路上的大城市，是前往頓內茨克(Donetsk)州臨時行政中心的克拉莫托斯克(Kramatorsk)市的必經之地，對俄烏雙方來說別具戰略價值，近日交火頻繁。

志工團體「Proliska」的車停在樓下。該組織頓內茨克地區人道事務負責人特卡喬夫(Yevhenii Tkachov)說，過去一個月來，申請撤離的居民增加了三到四倍，多為失去生活能力的長者與殘疾者。

社工們勸說瑪麗娜撤離，「昨天有多少人死了，你知道吧？」女社工語氣帶點不耐煩，「那棟五層樓的大樓整棟塌下，磚塊滿地。」女社工與瑪麗娜交頭接耳，說街角的殘骸，那裡躺著年輕男生，身首異處。

然而，瑪麗娜仍搖頭。「我什麼都沒有，也沒有錢。他們帶我走之後，我能做什麼？回來又能去哪？」她說，她的老人津貼每月只有3500荷里夫納(約83美元)，她寧願等待女兒在克拉莫托斯克找租屋，但當地租金至少高出津貼40%，她說：「誰會替我付？」

像瑪麗娜這樣的人，在烏東並不少見。中央社記者隨志願團體採訪數天，有人提著撤離者的行李送上車後，轉身留在家園。一名中年男子說飛彈從頭頂掠過、砲彈落在學校旁，卻仍不肯離開。「我在這裡長大，也會在這裡死。」有婦人送走鄰居後，堅持留下照顧貓狗。

在戰火下，除了前線，後方城市療養院也面臨困境，經濟問題、留戀、家人等，這是每天烏東居民的生活難題。

「你明天再來吧。」瑪麗娜對志工說。特卡喬夫笑著回：「那誰來付我汽油錢？」話語中帶著玩笑，但更多是無奈。

聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。然而，仍有不少長者...
聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。然而，仍有不少長者因為經濟問題、療養院面臨營運瓶頸、留戀、家人等原因決定留下。圖為老婦瑪麗娜在康斯坦丁諾夫卡躊躇應否撤離。(中央社)

烏克蘭 療養院 租金

上一則

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

下一則

颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光

延伸閱讀

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實
烏克蘭戰爭持續 克宮：普亭接見北韓外長崔善姬

烏克蘭戰爭持續 克宮：普亭接見北韓外長崔善姬
2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件

2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件
逼普亭上談判桌 川普：俄不停戰 將供烏戰斧飛彈

逼普亭上談判桌 川普：俄不停戰 將供烏戰斧飛彈

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉