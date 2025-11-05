砲聲下的呼喚…烏克蘭志工尋找前線最後老人 冒死助撤離 

聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭人中就有1人在國內流離失所。圖為志工在康斯坦丁諾夫卡接走要撤離的長者，大樓門口旁堆著劈好的柴枝。(中央社)

俄烏戰爭邁入第四年，隨著前線局勢變化，烏東地區再掀撤離潮。聯合國統計顯示，目前每10名烏克蘭 人中就有1人在國內流離失所。砲火不歇，志工團體冒險深入前線協助尋人與撤離，但也有居民在戰火中掙扎抉擇，是離開家園還是留下堅守。

「柳德米拉(Liudmyla)，有沒有柳德米拉在？」志工的呼喊在破碎的屋宇間迴盪，那是這座烏東小鎮上，砲聲以外少數仍屬於「人」的聲音。

這裡是康斯坦丁諾夫卡(Kostyantynivka)，距離前線僅9公里。前線逼近後，街上行人早已絕跡，通訊中斷，許多老人與外界失聯。

烏克蘭的撤離行動，除了警方特別單位「白色天使」與地方政府外，多依賴民間志願團體。這些團體駕著普通車輛，沒有裝甲，也沒有防無人機設備，沿著通往前線的道路前進，而這些不屬軍隊的救援車輛，多成為俄軍攻擊目標之一。

但志工們仍不畏懼，手持地址，開著簡陋的車，一戶一戶地呼喊名字，只為在戰火前找到那名仍未撤離的親人。

這次他們尋找的是80歲的婦人柳德米拉。她住在一棟老舊的四層樓住宅內，大樓前堆著劈好的柴枝，那是仍留在這的人為冬天斷電、斷煤氣做的準備。屋內行李早已打包，她拖著兩袋沉甸甸的行李，步履蹣跚地走下樓梯，外頭傳來飛彈掠過的聲音。

柳德米拉行動不便，幾乎無法得知外面的戰況。「我什麼地方都不去，社工為我帶食物，我就坐在家裡。」她語氣微弱，說自己沒有親人，女兒五年前病逝，如今只靠志工幫忙撤離到第聶伯(Dnipro)。「我沒有地方可去，如果可以，我想去療養院 ，我有三級殘疾。」

隔壁一名手持拐杖的老婦瑪麗娜(Maryna)緩緩走過來，對於人跡罕至的社區內出現汽車感到好奇。她臉上仍塗著斑駁的胭脂、唇膏，眼眉處畫上兩條黑色細線，是她在戰火下的尊嚴。「我已經四天沒睡了」，她說昨天又被空襲第七次，「陽台沒了，衣櫃沒了，杯櫃也沒了，一切就像惡夢。」

康斯坦丁諾夫卡坐落在H20公路上的大城市，是前往頓內茨克(Donetsk)州臨時行政中心的克拉莫托斯克(Kramatorsk)市的必經之地，對俄烏雙方來說別具戰略價值，近日交火頻繁。

志工團體「Proliska」的車停在樓下。該組織頓內茨克地區人道事務負責人特卡喬夫(Yevhenii Tkachov)說，過去一個月來，申請撤離的居民增加了三到四倍，多為失去生活能力的長者與殘疾者。

社工們勸說瑪麗娜撤離，「昨天有多少人死了，你知道吧？」女社工語氣帶點不耐煩，「那棟五層樓的大樓整棟塌下，磚塊滿地。」女社工與瑪麗娜交頭接耳，說街角的殘骸，那裡躺著年輕男生，身首異處。

然而，瑪麗娜仍搖頭。「我什麼都沒有，也沒有錢。他們帶我走之後，我能做什麼？回來又能去哪？」她說，她的老人津貼每月只有3500荷里夫納(約83美元)，她寧願等待女兒在克拉莫托斯克找租屋，但當地租金 至少高出津貼40%，她說：「誰會替我付？」

像瑪麗娜這樣的人，在烏東並不少見。中央社記者隨志願團體採訪數天，有人提著撤離者的行李送上車後，轉身留在家園。一名中年男子說飛彈從頭頂掠過、砲彈落在學校旁，卻仍不肯離開。「我在這裡長大，也會在這裡死。」有婦人送走鄰居後，堅持留下照顧貓狗。

在戰火下，除了前線，後方城市療養院也面臨困境，經濟問題、留戀、家人等，這是每天烏東居民的生活難題。