我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

巴西AI祈禱文能治病？客製化1則文賣9美元 數千人被騙

聯合新聞網
巴西不法集團利用AI生成「客製化祈禱文」，假裝有神蹟顯現大賺黑心錢；示意圖。（圖／123RF）
巴西不法集團利用AI生成「客製化祈禱文」，假裝有神蹟顯現大賺黑心錢；示意圖。（圖／123RF）

AI現在恐怕將被有心人使用，拿來變成詐騙工具。巴西警方近日破獲一起詐騙案，集團用AI生成「客製化祈禱文」，假裝有神蹟顯現，以平均一則50巴西雷亞爾（約9.29美元）的價格出售，藉此大賺黑心錢。詐騙集團就靠著AI騙了一個又一個信徒，整場騙局持續長達兩年都沒人發現。

據ODDITYCENTRAL報導，該集團在巴西的弗魯米嫩塞低地（Baixada Fluminense）地區行騙，甚至還有「客服中心」等據點。集團的犯案手法相當高明，整個「公司」有35名「員工」，可見行騙讓集團賺進不少黑心錢。

該集團會透過社群媒體吸引受害者，然後假冒「神父」在網路上發布激勵人心的訊息。受害者看到訊息「上鉤」後，神父就會邀請對方聯繫他，藉此給信徒「神蹟」或「神聖啟示」。

接著「客服中心」的工作人員便會接手與受害者聯絡，在聯繫過程中，「客服人員」會盡可能蒐集受害者的個人資訊，接著再讓AI透過這些資訊生成客製化的祈禱文。集團謊稱透過這些祈禱文，受害者就能治癒疾病、改善生活品質，每則祈禱文售價為50巴西雷亞爾。

里約熱內盧民警局調查後發現，該集團已經順利營運至少兩年。由於AI技術日新月異，集團就靠著這一點，針對不同的受害者和情境，輸出情感豐沛的祈禱文，成功操縱數千名受害者。

目前警方已逮捕35名嫌犯，這些人被控違反詐欺罪與結夥犯罪（criminal conspiracy），警方也呼籲其他受害者和員警聯絡，好對集團正式提出告訴。

AI 巴西 詐騙集團

上一則

菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

下一則

新加坡擬列李光耀故居為古蹟 幼子李顯揚批不尊重遺願盼拆

延伸閱讀

美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定

美參院表決否決川普關稅 結果仍看最高法院裁定
安世半導體風暴 全球車用晶片庫存告急

安世半導體風暴 全球車用晶片庫存告急
警方圍剿毒梟釀132死 巴西里約史上最血腥行動

警方圍剿毒梟釀132死 巴西里約史上最血腥行動
參院通過表決 推翻川普對巴西關稅 獲跨黨派支持

參院通過表決 推翻川普對巴西關稅 獲跨黨派支持

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉