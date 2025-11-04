我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

大馬39歲計師靠AI輕鬆學會寫程式 解決工作痛點

世界新聞網輯
有感於AI未來可能取代工作，馬來西亞華裔會計師靠著氛圍編碼將AI帶進會計工作；示意圖。（圖／123RF）
有感於AI未來可能取代工作，馬來西亞華裔會計師靠著氛圍編碼將AI帶進會計工作；示意圖。（圖／123RF）

馬來西亞39歲的華裔陳偉健（Wei Khjan Chan）已經從事會計工作超過18年了，有感於AI人工智慧）有一天可能取代會計的危機感，他開始學習氛圍編碼（vibe coding），並將AI帶進會計工作，他成功開發程式後體驗到AI的強大，因此目前正遊說業界擴大AI的規模，倡導更廣泛的應用。

商業內幕（Business Insider）報導，陳偉健是馬來西亞一間會計和諮詢公司的審計合夥人，他說每當自己看到AI未來可能取代會計師的新聞時，他的緊張不安感就會升高，他說他希望自己早點了解AI，因為那樣至少是自己取代自己，而不是被別人取代。

氛圍編碼是用AI編碼和建立應用程式，於今年初開始流行，意即有了AI後，寫程式看當下氛圍，甚至可以忘記程式碼的存在，完全不會寫程式的人也能設計出軟體和架設網站等。

為了保持領先地位，陳偉健說他在今年6月在新加坡和馬來西亞參加編碼工作坊後開始學習氛圍編碼，沒有任何科技學科背景的他架設了一個網頁應用程式來解決他的職業中很令人頭痛的問題，也就是填寫出差的費用申報。

這個網頁應用程式利用以AI驅動的光學字元辨識（optical character recognition）來掃描及處理收據，並自動將結果匯出成檔案提供給公司的財務單位，陳偉健也用AI自動化工作流程，例如開請款單據。

陳偉健說，這些編碼充滿了JavaScript，很顯然他不懂，若沒有氛圍編碼的工具和技能，一個會計師根本不可能做到這些，他學氛圍編碼不是為了轉職，而是他認為AI就像Excel一樣，是任何辦公室專業人員的基本技能。

陳偉健說，自己架設應用程式讓他了解AI的威力和能力，過去一個概念需要一支團隊花費數周才能證明可行，現在只要一個周末就能建立原型，身為馬來西亞當地會計協會委員會的成員，他目前正倡導更廣泛的應用，也在遊說希望有更多的相關訓練，他說對會計服務的需求在增長，但愈來愈少人進入會計行業，在人力短缺的當下，AI剛好可以彌補缺口。

陳偉健說，他剛開始嘗試AI時，有人建議他寫很長很詳細的指令，但他根據他的經驗，短一點、重複的步驟效果更好，最初的指令很重要，當需要更改時，更有效的做法是一次調整一小部分，而不是好像列願望清單給AI，他建議把工作拆成較小較精確的指令，說得愈清楚，結果愈好。

至於除錯，陳偉健說那就像是在對AI抱怨，如果錯誤訊息發生變化，通常是個好兆頭，表示人工智慧正在解決問題。如果同樣的錯誤反覆出現，他說他會重新開始對話，並以新的例子重新組織他的需求。

陳偉健說，他通常會在孩子們睡覺後修補程式，添加一個功能或改進一個功能，就像在玩遊戲，隨著時間的推移，那些東西會逐漸積累，再稍微指引，各個部分最終會整合在一起。

AI 人工智慧

上一則

菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

下一則

新加坡擬列李光耀故居為古蹟 幼子李顯揚批不尊重遺願盼拆

延伸閱讀

Nvidia傳擬用10億元入股 Poolside估值飆至120億元

Nvidia傳擬用10億元入股 Poolside估值飆至120億元
馬來西亞與美國重修舊好 有利晶片談判

馬來西亞與美國重修舊好 有利晶片談判
大馬官員稱在晶片關稅談判上占更有利位置…因為這原因

大馬官員稱在晶片關稅談判上占更有利位置…因為這原因
Meta新一輪裁員 影響灣區逾300員工

Meta新一輪裁員 影響灣區逾300員工

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉