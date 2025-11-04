我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

澳洲警方追緝網路獵手 研發AI破解Z世代暗語

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲警方正與微軟合作研發人工智慧（AI）原型工具，協助破解以大量Z世代流行用語與表情符號「加工」過的訊息；示意圖。（圖／123RF）
澳洲警方正與微軟合作研發人工智慧（AI）原型工具，協助破解以大量Z世代流行用語與表情符號「加工」過的訊息；示意圖。（圖／123RF）

澳洲警方今天表示，他們正與軟體巨擘微軟合作研發人工智慧（AI）原型工具，協助破解網路獵手（online predators）以大量Z世代流行用語與表情符號「加工」過的訊息。

中央社引述法新社報導，澳洲聯邦警署（Australian Federal Police, AFP）署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，社群媒體已變成霸凌、性剝削、激進化的溫床。

她說，警方正與軟體巨擘微軟（Microsoft）合作，研發一款工具來破解訊息內容，扒開它們看似無害的表情符號和流行用語等外衣，看懂暗藏其中的惡毒真面目。

巴瑞特說，澳洲警方與微軟研發的「這套原型工具的目標，是讓我們的團隊能更快、更早拯救兒童免受傷害」。

巴瑞特也警告，所謂「犯罪網紅」（crimefluencers）正在興起，這些網路獵手善用社群媒體技巧，鎖定年輕和易受傷害的使用者，「他們的受害者多半是青春期前兒童或青少女」。

澳洲政府將自12月10日起，強制臉書（Facebook）、Instagram與TikTok等社群平台移除16歲以下用戶。從書面條文來看，這項禁令堪稱全球最嚴格之一。

全球各地主管機關都在苦思如何因應社群媒體帶來的風險，各界高度關注澳洲這項全面新規能否奏效。

TikTok與Meta（Facebook與Instagram的母公司）日前皆表示，禁令恐難以有效執行，但承諾會遵守相關規定。

TikTok示警說，這項「一刀切」的年齡禁令可能帶來一連串意料不到的後果。Meta政策總監加利克（Mia Garlick）則表示，公司仍在解決「諸多挑戰」。

澳洲 社群媒體

上一則

菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

下一則

新加坡擬列李光耀故居為古蹟 幼子李顯揚批不尊重遺願盼拆

延伸閱讀

Meta大手筆發債300億吸引創紀錄買氣 與股價崩跌成對比

Meta大手筆發債300億吸引創紀錄買氣 與股價崩跌成對比
貝森特：中國已批准TikTok轉讓協議 數周內可望定案

貝森特：中國已批准TikTok轉讓協議 數周內可望定案
美股被微軟、Meta拖累 AI支出引發疑慮 市場提前消化川習會利多

美股被微軟、Meta拖累 AI支出引發疑慮 市場提前消化川習會利多
兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信

兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉