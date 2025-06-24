羅浮宮觀光過載 員工突襲式罷工 數千遊客門外乾等

法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。（路透資料照片）

世界上最著名博物館之一的法國羅浮宮 ，成立至今230餘年，歷經兩次世界大戰、挺過新冠疫情封館危機，卻在2025年夏天，因「觀光 過載」擊潰？據美聯社、CNN報導，6月16日上午，羅浮宮原定開館時間卻大門緊閉，現場數千名旅客手持門票、困在金字塔廣場外，遲遲等不到進場。原來，一線員工在開館前，臨時發動罷工 ，抗議遊客人數失控、人力調度長期失衡，並形容現場工作狀況：「早已超出極限。」

羅浮宮員工表示，目前每日參觀人數約3萬人，全年近1000萬人，遠超館內原先設計承載，不僅空調失效、休息區不足，甚至連廁所與指引標示都不堪負荷，加上長年員工人數凍結，導覽與安保壓力也難以負荷。然而罷工主因並非單一事件，而是長期積壓的不滿終於引爆，有工會代表直言：「不是藝術品撐不住，是人撐不住。」

雖然法國總統馬克宏已於年初提出「羅浮宮新文藝復興」計畫，預計在2031年前投入高達8億歐元進行整修、分流、設立新展區與新入口，但基層員工認為「這場改革來得太慢」。他們要求立即改善輪班制度、補足人力編制，並呼籲政府在宣示文化榮光的同時，也該看見幕後勞動者的困境。羅浮宮目前雖於當天下午2時半局部恢復開館，但完整營運仍未回復。 遊客表示，想看蒙娜麗莎畫根本不可能，只看得到遊客的手機架、更多的人。(美聯社)