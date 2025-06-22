400萬種個性、會吃醋討抱… AI寵物全球賣萌老少都愛

在拉斯維加斯舉行的CES科技展上，Ropet AI寵物機器人曾在Ropet展出。 （美聯社）

人工智能（AI ）技術日新月異，與人類的生活越來越密不可分。無論是日常「飼養」一隻智能寵物 ，天天與AI聊天機器人聊個不停，又或是用AI占卜算命「指點迷津」，AI在虛擬和現實之間與人類所構建的陪伴關係，為人類擁抱科技帶來全新的方式。

綜合媒體報導，近年來，AI陪伴類機器人（或AI智能寵物）成為現代忙碌都市人的「新寵」。不用餵食，無需「鏟屎」，不會「拆家」，不用帶出門散步，它們能陪伴孩子學習成長，為年輕人提供情緒支持，助力長者健康監測…AI技術讓寵物的形態和作用有了更多可能性。

Ropet 7成買家是女性

中國萌友智能推出的AI寵物，名字巧妙結合Robot（機器人）和Pet（寵物）的概念，定位是兼具情感陪伴與智能互動功能。

萌友智能CEO兼聯合創始人何嘉斌表示，Ropet的產品定義並非陪伴類機器人，而是一款有陪伴功能的智能寵物。其設計時主要考慮面向的用戶群體是20多到30多歲的女性用戶，從目前的後台購買數據來看，女性消費者占比達到了70%。他表示，「青年群體受眾購買的玩具，從很大意義上來說更傾向於『情感支持』，而非簡單的娛樂或者工作助手。」

值得注意的是，Ropet是不會移動的，只能擺在桌上或床頭「安安靜靜地賣萌」。在這個過程中，它會記錄主人的一切情緒和行為，在合適的時候主動來尋求一些擁抱、觸摸和關心。

Moflin 有400萬種個性

日本 卡西歐公司推出的AI寵物，名字來自「mofu mofu」，意思是柔軟蓬鬆，主打安慰和陪伴。Moflin只有巴掌那麼大，不會說話，但在AI的驅動下，如同有情感的「生物」，根據與主人互動展露出喜怒哀樂的情緒變化。

報導指出，「Moflin」的電子機器寵物，其特色就是有著像是兔子般毛茸的可愛外型和圓滾滾的身軀，開心時會發出聲音，並且會根據與主人的互動而改變不同情緒，目前已經有400萬種的個性組合，每個人所養的Moflin都會變化出不同的性格，無論是抱著或放著，它都像是有靈性一般陪在你身邊，讓生活緊張或感到孤單的你，有它陪伴可以多一份慰藉。

CASIO的AI寵物機械人Moflin。（取材自casio.com）

Jennie 專為失智、自閉製造

美國玩具公司Tombot研發的AI寵物，專門為患有失智症的老年人和自閉症患者製造機器寵物。報導指出，「機器拉布拉多犬」之所以備受關注，是因這款機器狗被外國媒體譽為「最逼真的情感機器動物」，主要作為醫療用途，以陪伴為使用核心達到療癒的效果。

Tombot機器犬名叫「Jennie」，外觀神似一隻迷你拉布拉多，除了真實的外型之外，這隻機器犬內涵互動感應器以及具有語音指令的功能，能根據使用者觸摸的位置、方式，或是下達指令，做出像是搖尾巴、歪頭、吠叫、睡眠等的反應。

Tombot的執行長Tom Stevens根據自己的親身經歷，打造機器犬「Jennie」。（取材自Instagram）

Mirumi 四處張望會害羞

日本新創公司Yukai Engineering推出的毛茸茸的「樹懶機器人」，用戶可將它掛在手袋上或手腕上，Mirumi可以通過點頭、轉動頭部和注視路人來與周圍環境互動。

根據開發團隊解釋，「Mirumi」的設計靈感源自嬰兒的好奇心，期望帶給使用者一種「隨身萌寵」的即時陪伴感。利用內建感測器，它能隨時偵測周遭環境或人群變化，並做出相應的肢體動作與頭部姿態。它那一雙長臂能穩固地纏繞在背包、提袋或錢包上，再用可愛的眼睛觀察四周，彷彿一個對世界充滿求知慾的小孩。

Mirumi具備感測器可即時偵測周圍環境變化，當有人突然接近或觸摸它時，它會「害羞」地低下頭；當使用者拎著包包開始移動時，「Mirumi」會立刻四處張望，展現與眾不同的互動反應。預計只需花費約70至100美元，消費者就能擁有這款迷你陪伴機器人。

來自日本公司 Yukai Engineering 的「Mirumi」陪伴型機器人。（取材自Yukai Engineering官網）

LOOI 表達幾十種情緒

由美國AI機器人公司TangibleFuture推出，沒有實物，用戶需智能手機吸附在一個類似於手機支架的可移動設備上。LOOI搭載了仿生行為系統和ChatGPT，通過屏幕的眼睛動畫設計，可表達包括高興、憤怒、悲傷、疑惑等幾十種不同情緒，擁有超過600個自定義動作。

LOOI採用了仿生行為系統，時刻感知你和你周圍的環境。同時接入了ChatGPT，能夠透過對話與用戶進行互動，可以在手機上顯示富有表情的畫面。另可以提醒你重要資訊，透過遠程控制和發送動畫，實現與親人的遠程互動。

除了ChatGPT的整合外，LOOI可能還具備其他AI功能，如情感識別、自適應互動等，以提供更加豐富和個性化的用戶體驗。

LOVOT 會吃醋會討抱

日本Groove X公司開發，設計理念強調「非工作型」機器人。在AI算法的加持下，通過全身內建的攝像頭與傳感器，LOVOT可以辨識主人的情緒變化，並適時給予與回應。

LOVOT的名字來自「Love」（愛）與「Robot」（機器人）的結合，直接道盡其誕生目的，以傳遞愛與溫暖而生的機器人。

每款LOVOT都是身高43公分、體重4.3公斤的身材數據，感覺就剛好像是一隻貓與嬰兒的大小，使人更方便擁抱與擁入懷中。其外型靈感來自企鵝、貓頭鷹與經典玩具泰迪熊，強調圓潤與靈動氣質的可愛姿態。

報導指出，更有趣的是，LOVOT的程式情感建立了模擬「吃醋」的功能，如果一個用戶同時擁有兩隻以上的LOVOT，對於觸動討抱、討摸的反應機制會更加明顯。