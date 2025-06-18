美國德勤員工買樂高能核銷 有人看上850元「最貴樂高」

在東京舉行的「國際東京玩具展」上，展示了一款1/72比例的「星際大戰」中「千年鷹號」（Millennium Falcon）的塑膠模型。（路透）

想要熬過顧問業高工時與高壓力的工作並非易事，四大國際會計師事務所之一的英國德勤（Deloitte）近日推出一項協助員工紓解壓力的新方案：「樂高積木」。

商業內幕報導，德勤長期以來為符合資格的美國員工提供年度補貼，可用於訂閱、設備或體驗等一項或多個項目。根據內部網頁資料，補助金額自2021年起從500美元增加到1000美元。而根據內部政策文件，德勤已更新這項長期推行的健康補貼計畫，將「樂高與拼圖」納入可申請核銷的項目。

德勤的大多數合夥人和受薪員工可享有此項福利，但實習生、合約制專業人員以及長期休假中的員工不符合資格。一位德勤美國員工表示，大家在內部團隊聊天室中討論此事。該員工說：「大多數反應都是像『樂高？！？！終於！』之類的，或開玩笑說，現在終於能心安理得地入手夢寐以求的『星際大戰：千年鷹號』套裝了。」

樂高最昂貴的套裝為星際大戰系列終極收藏版千年鷹號，售價高達850美元，買完後剩下的額度，可能只夠花在擊劍課程或頸枕等符合條件的項目。

另一位德勤員工表示，他們將這筆補貼視為公司對員工在面對工作壓力與挫折時所付出努力的肯定。該員工說：「這真的差很多！我個人喜歡思考下一筆補貼要用來買什麼需要或想要的東西。我已經能夠升級我的辦公空間，這確實有助於提高我的工作效率。」

前述員工補充說，樂高在辦公室裡引起了不少關注，因為這與以往常見的紓壓方式大不相同。該員工表示：「在不到兩小時內完成一組原本需要四小時才能拼完的樂高積木，這是非常有效的紓壓方式。」

商業內幕指出，樂高只是德勤在6月1日、即新財政年度開始時更新的多項新增核准項目之一，另外還包括廚具和廚房電器、臉部護理和全身護理等SPA服務、個人便攜式冷卻風扇等。

德勤美國尚未回應置評請求，但並非所有人都對這項補貼計畫抱持正面看法。一位德勤美國員工便表示，他們認為這項補貼會推出，僅僅是「因為這份工作實在太糟了」。