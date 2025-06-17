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新郎偷用AI寫結婚誓詞 伴郎婚宴戳破還調侃 新娘哭了

聯合新聞網
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一名新娘匿名吐露心聲，不滿新郎的結婚誓詞竟然全靠AI生成；示意圖。（圖／123RF）
一名新娘匿名吐露心聲，不滿新郎的結婚誓詞竟然全靠AI生成；示意圖。（圖／123RF）

歷經兩年籌備、一場動員親友遠道而來的婚禮，新娘本以為會留下喜悅的回憶，卻沒想到讓她感動落淚的新郎誓詞，竟是丈夫用AI協助完成的，讓她難過不已。

一名新娘匿名在「Dear Prudence」專欄中寫下自身經歷，這對交往五年、攜手走進婚姻的新婚夫妻，曾約定各自撰寫誓詞，以展現真摯情感。妻子自認完美主義，又是英文系出身，花了大量心力醞釀每一字一句，然而在婚禮現場，她聽著丈夫的誓詞熱淚盈眶，直到婚宴中段，氣氛急轉直下。

一場看似無傷大雅的婚宴致詞，意外揭開真相。由丈夫最好的朋友擔任伴郎，卻在台上語帶調侃地說：「其實誓詞是他（新郎）用ChatGPT寫的。」在眾人笑聲中，他補上一句：「新郎是個沒什麼創意的人，能娶到這麼才華洋溢的老婆真的很幸運。」當眾揭露讓新娘錯愕不已，甚至躲進廁所哭泣。

事後，新郎坦承確實是婚前壓力過大、無法如願動筆，才臨時轉向AI求助。他強調原本想要保密，是怕讓妻子失望，而妻子表示比起誓詞不是親筆寫的，讓她更難以接受的是「這段謊言（老公）原本打算永遠都不說」。

文中指出，伴郎事後發訊息道歉，稱「以為她早已知道」，這一點更讓新娘感到受傷，直言「不只他瞞著我，連他的朋友都覺得這樣可以。」

雖然丈夫不斷致歉希望和解，但仍在妻子心中留下陰影，她雖擔心未來類似的隱瞞是否還會發生，不過她也不願因此放棄這段婚姻。她說，「誓詞或許只是形式，但誠實對我而言，是婚姻的根本」。

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