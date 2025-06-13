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通膨嚴重影響來客 東京迪士尼或考慮降低門票價格

綜合報導
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日本東京迪士尼票價有望調整。 (美聯社資料照片)
日本東京迪士尼票價有望調整。 (美聯社資料照片)

日本東京迪士尼是許多遊客到訪朝聖的熱門景點，然而近年來全球通膨影響，日本物價也不斷飆漲，傳出因此影響到消費者花錢的意願，也影響了遊樂園的來客情況。東京迪士尼樂園的營運商近日表示，或考慮降低門票價格。

東京迪士尼樂園、迪士尼海洋每年吸引數以萬計的遊客，但高昂的門票和複雜的樂園玩法，經常引發詬病。目前門票價格依據季節和星期幾入園有所不同，採取浮動制，依照入園情況而定，價格從7900日圓（約54.7美元）至1萬900日圓（約75.4美元），分為六種票價。

綜合日本媒體報導，負責營運東京迪士尼樂園、迪士尼海洋的「東方樂園株式會社」社長高橋涉，近日公開回應表示，有意重新評估門票價格，關注民眾的生活。高橋涉指出，由於物價高漲，讓人們越來越傾向節省開支，休閒產業的處境極為艱難，表示他們不會單純地去漲價，而是會評估對於民眾生活的影響。

「東方樂園株式會社」正研究截至2023年財政年度的長期經營戰略計畫，包括在樂園推出新景點等大規模開發計畫。高橋並提到公司在2028年度首航的郵輪計畫，形容新郵輪將會是在海上航行的主題公園和酒店合而為一，指每名乘客觀賞節目時，所受的限制比主題公園內少得多。

東京迪士尼去年6月開設了新園區，但截至今年3月的一年中，遊客人數僅比同期成長0.2%，這被認為是因為高昂的票價所造成的影響。（綜合報導）

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