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俄女學生畢業舞會穿深V太辣 校方不滿 父母：大驚小怪

綜合報導
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世界各地近日都有不少學校舉行畢業禮，俄羅斯聖彼得堡有一名年輕女學生，日前在學校跳「畢業舞」的影片引發不少爭議；照片人物非新聞當事者。（本報資料照片）
世界各地近日都有不少學校舉行畢業禮，俄羅斯聖彼得堡有一名年輕女學生，日前在學校跳「畢業舞」的影片引發不少爭議；照片人物非新聞當事者。（本報資料照片）

俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）一名年輕女學生，日前在學校跳「畢業舞」的影片引發不少爭議。影片中可見，她身穿粉紅色深V連身裙展露曼妙的身材，當地媒體指學校方面對此表示不滿，指未來會提醒畢業生注意服裝風格，但這名少女的父母和同學卻認為這屬於她的個人自由，外界不應大驚小怪。

香港01引述俄羅斯媒體報導，這名女學生是聖彼得堡加里寧斯基區畢業生維多利亞（Victoria）。從網上的影片可見，她當時與其他同學進行畢業舞演出，男學生們穿上襯衫或西裝，女學生們則多為連身禮服，唯獨維多利亞一人穿上緊身的粉紅色連身裙，格外引人注目。

據報導，網上有人認為她的穿著太暴露，不適合參加師生都會參與的正式活動，但維多利亞的同學卻認為，只有家長們在大驚小怪，維多利亞想怎麼穿就怎麼穿，不應該被網上酸民的酸言酸語影響。

報導指，維多利亞所屬學校的校長對她的服裝表示無法接受，指未來會提醒畢業生和家長注意畢業儀式上服裝的風格，必須符合活動主題。

盡管遭到校長的責備，維多利亞的父母卻力挺她，他們不認為女兒的穿著「過火」，只覺得那是一件很有節日氣氛的服裝，他們也喜歡。

維多利亞自己則在社交平台上感謝網友的讚美，並沒有理會部分網友的攻擊，她還打趣道，自己靠這條裙打敗了所有人。

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