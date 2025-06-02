蚊蟲狂飛、黏「大屋頂環」木柱 世博急噴殺蟲劑安撫遊客

大阪世博會場的「大屋根環形迴廊」是世界最大的木造建築，不料近日傳出蟲害問題。（中央社）

近期隨著天氣升溫，日本 大阪關西世博竟然出現「蟲蟲危機」，有遊客拍到主體建築「大屋頂環」頂部木柱上密密麻麻的全是蚊蟲，還有園區內的柱子、飲水機等也都出現大量飛蟲，甚至包圍路過的遊客，嚇壞不少遊客。主辦單位表示，已採取噴灑殺蟲劑、架設滅蟲燈及泡沫劑等防治措施。

綜合日本媒體報導，由於氣溫上升，大阪世博會場內出現大量蚊蟲聚集，如暴雨密集狂飛。法國館周邊及水上廣場、中央森林區等地出現大量飛蟲，人氣最高的設施、世博象徵「大屋頂環」頂部木柱上也都是密密麻麻的昆蟲移動。

經日本國際博覽會協會確認，該飛蟲品種為搖蚊，幼蟲孳生於場館大型水池，成蟲雖不吸血但密集出現引發遊客恐慌。根據現場影片顯示，雨後昆蟲覆蓋建築表面，甚至有女性遊客驚叫逃離，日本女星毬谷友子就上傳照片，寫下：「我完全說不出話來…」

日本大阪世博會場爆發「蟲蟲危機」，傳出主辦單位急噴殺蟲劑以阻擾滋生。（視頻截圖）

對此，世博會協會正採取在館內入口處安裝殺蟲劑燈、在昆蟲聚集區域噴灑殺蟲劑等措施；由於昆蟲主要在水中產卵，因此在水廣場、植被周圍、以及雨後形成的水坑中噴灑防止幼蟲孵化的農藥。

專家分析認為，選址人工島「夢洲」的世博園區原為垃圾填埋場，其特殊土壤水質與大阪濕熱氣候共同構成蟲類繁殖溫床，加之夜間照明吸引、食物殘渣等問題，加劇生態失衡。

根據TBS報導，在大阪世博會場內的一家餐飲業者表示，情況已經變得很嚴重了，很多蟲的屍體掉在地板上，一旦被踩到就會把地板弄髒。