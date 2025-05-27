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全球雨林浩劫 去年每分鐘為何消失18個足球場大小？

綜合報導
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全球去年共失去670萬公頃珍貴的原始熱帶森林；圖為2024年8月，巴西亞馬遜熱帶雨林一片被砍伐的景象。（路透）
全球去年共失去670萬公頃珍貴的原始熱帶森林；圖為2024年8月，巴西亞馬遜熱帶雨林一片被砍伐的景象。（路透）

研究人員日前發布報告稱，去年全球熱帶雨林大規模受損，等於每天每小時的每分鐘都有相當於18個足球場大的面積遭到破壞，而這很大部分是全球暖化氣候變遷引發的火災造成。

中央社引述法新社報導，整體而言，全世界去年共失去670萬公頃珍貴的原始熱帶森林，面積相當於比利時的兩倍。

美國非營利組織世界資源研究所（World Resources Institute，簡稱WRI）旗下的全球森林觀察（Global Forest Watch）根據美國馬里蘭大學的數據得出評估，流失的面積比2023年高出80%。

「全球森林觀察」共同主任高德曼（Elizabeth Goldman）在簡報中說：「這種程度的森林破壞在20多年的數據中前所未見。」他強調：「這是全球紅色警報。」

據報導，熱帶雨林大規模受損，全球暖化是罪魁禍首，去年是有紀錄以來最熱的一年，全年温度首次超過工業化前水平攝氏1.5度。全球去年的火災共排放41億公噸温室氣體，進一步加劇地球變暖。

其中近一半雨林流失是火災造成，火災也首次超過農業，成為造成雨林破壞的主要因素。

2024年，由於森林砍伐和故意或意外的火災，樹木覆蓋率下降產生了超過30億公噸的二氧化碳汙染，超過印度同期使用化石燃料產生的排放量。

在熱帶地區之外，加拿大和俄羅斯的火災也導致去年失去的樹冠（tree cover）相當於義大利的面積。樹冠指的是樹木頂部的枝葉。

暖化 義大利 氣候變遷

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