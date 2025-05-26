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日本高齡駕駛認知機能檢查 合格率97%「失去原有意義」

中央社
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日本75歲以上的駕駛人，在更新駕照必須再接受路考，若未通過測驗駕照將失效。（視頻截圖）
日本75歲以上的駕駛人，在更新駕照必須再接受路考，若未通過測驗駕照將失效。（視頻截圖）

台灣78歲男子駕車衝撞釀3死悲劇，掀起高齡駕駛換照討論。日本福岡縣5月19日發生74歲女性駕車衝進小學生隊伍的事故。

日本19日的事發地點為福岡縣筑紫野市的一處十字路口，該地鄰近平交道且容易發生交通壅塞。74歲女駕駛供稱，當時過了平交道之後想要左轉，但是不慎撞上店鋪後翻覆，還波及一旁放學途中的小學生。4名受傷男童中有1人腿部骨折、3人輕傷，女駕駛則是肋骨骨折，警方正以過失駕駛傷害罪的嫌疑展開調查。

這起事故原因或許有地形因素，但日本近年來頻頻發生高齡駕駛釀成的車禍意外，常見原因是「誤把油門當煞車」，令人憂心他們上路會危害用路人安全。

日本雖然沒有明文規定駕駛的最高年齡限制，但是70歲以上駕駛更新駕照前，需要先接受講習。2009年修法，要求75歲以上高齡駕駛必須先通過「認知機能檢查」，才能申請換發駕照。2017年再次強化制度，如果在檢查中被認為「可能患有認知症（失智）」，需要接受醫師專業診斷，一但確診會被吊銷駕照。

75歲以上駕駛在違反特定交通規則，像是闖紅燈時，也會被臨時要求接受「認知機能檢查」，確診後同樣會被吊銷駕照。

不過，朝日新聞報導，根據警察廳去年統計，自從「認知機能檢查」制度實施以來，各年度的合格率介於96.3%至98.7%之間，平均合格率高達97.6%，不合格的人數極少。

杏林大學名譽教授古賀良彥指出，駕駛汽車是一項「需要動用大腦多項功能的高階行為」。除了記憶力之外，還要有掌握人與車之間距離的視覺空間能力，以及注意力和判斷力，但這些能力都會隨著年齡增長而下降。假設合格率過高，「會讓檢查流於形式，失去原有意義」。

日本全國範圍的技能測驗合格率約有9成，沒辦法更新駕照的人僅約1成。而在75歲以上的高齡者當中，主動撤銷駕照的比例僅約5%，顯示日本的高齡駕駛大多數仍在繼續開車。

然而，在許多沒有公共交通工具可利用的地區，汽車可能是唯一代步工具，若以高齡為由，強制吊銷執照並非可行辦法，還需要進一步思考與規劃相關對策。

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