俄17歲學生未經老師允許亂擲標槍 射穿13歲少女眼睛奪命

俄羅斯發生一起校園意外，少女遭其他學生投擲的標槍刺中眼睛身亡；示意圖。(圖／123RF)

俄羅斯 卡巴爾達─巴爾卡爾共和國一處農村普里布里日納亞（Priblizhnaya）的一所學校日前發生一起體育課意外，一名13歲女學生上體育課時，被周遭進行投擲標槍訓同學擊中眼部，經搶救四天後不治身亡。

綜合每日郵報及俄媒報導，俄羅斯調查委員會表示，當時一名17歲男學生在體育老師不在場的情況下擅自投擲訓練用標槍，結果意外擊中該名女生的頭部，標槍穿透其眼部。受害女學生當場重傷，隨即被送往醫院急救，並在加護病房接受治療，之後傷重不治。

俄羅斯調查委員會已就此事件立案，調查學校在訓練期間是否落實安全規範。同時，當地檢察機關亦展開獨立審查，針對體育學校所提供的服務品質進行全面評估，並當時把學生單獨留在操場的教師是否失職。

這起悲劇引發社會關注。2022年時，印度 一名14歲少年梅赫（Sadanand Meher）意外被同學擲出的標槍刺穿頸部，幸運的是他不僅意識清楚，而且沒有流血，當時還能扶著標槍自己行走，術後取出標槍就無大礙。

2020年，澳洲 昆士蘭黃金海岸北部一所學校也發生過類似意外。當時一名12歲男童，嘗試跳過插在地上的標槍卻不小心跌倒，標槍刺進他的鼠蹊部，消防隊員切斷標槍末端，將他送醫時標槍仍有部分卡在他體內。