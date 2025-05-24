我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

俄17歲學生未經老師允許亂擲標槍 射穿13歲少女眼睛奪命

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯發生一起校園意外，少女遭其他學生投擲的標槍刺中眼睛身亡；示意圖。(圖／123RF)
俄羅斯發生一起校園意外，少女遭其他學生投擲的標槍刺中眼睛身亡；示意圖。(圖／123RF)

俄羅斯卡巴爾達─巴爾卡爾共和國一處農村普里布里日納亞（Priblizhnaya）的一所學校日前發生一起體育課意外，一名13歲女學生上體育課時，被周遭進行投擲標槍訓同學擊中眼部，經搶救四天後不治身亡。

綜合每日郵報及俄媒報導，俄羅斯調查委員會表示，當時一名17歲男學生在體育老師不在場的情況下擅自投擲訓練用標槍，結果意外擊中該名女生的頭部，標槍穿透其眼部。受害女學生當場重傷，隨即被送往醫院急救，並在加護病房接受治療，之後傷重不治。

俄羅斯調查委員會已就此事件立案，調查學校在訓練期間是否落實安全規範。同時，當地檢察機關亦展開獨立審查，針對體育學校所提供的服務品質進行全面評估，並當時把學生單獨留在操場的教師是否失職。

這起悲劇引發社會關注。2022年時，印度一名14歲少年梅赫（Sadanand Meher）意外被同學擲出的標槍刺穿頸部，幸運的是他不僅意識清楚，而且沒有流血，當時還能扶著標槍自己行走，術後取出標槍就無大礙。

2020年，澳洲昆士蘭黃金海岸北部一所學校也發生過類似意外。當時一名12歲男童，嘗試跳過插在地上的標槍卻不小心跌倒，標槍刺進他的鼠蹊部，消防隊員切斷標槍末端，將他送醫時標槍仍有部分卡在他體內。

俄羅斯 澳洲 印度

上一則

日本下月送4熊貓回中國後 只剩2隻在東京上野動物園

下一則

川普拿錯圖了 控南非白人遭殺卻誤用民主剛果影像

延伸閱讀

美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選

美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選
昆凌90歲爺爺猛奪1金2銀 周杰倫說話了

昆凌90歲爺爺猛奪1金2銀 周杰倫說話了
世壯運105歲泰選手標槍、100公尺奪冠 昆凌90歲爺爺也摘金

世壯運105歲泰選手標槍、100公尺奪冠 昆凌90歲爺爺也摘金
台北世壯運 昆凌90歲爺爺報名5項 標槍奪下金牌

台北世壯運 昆凌90歲爺爺報名5項 標槍奪下金牌

熱門新聞

法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用