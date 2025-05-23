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誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

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美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

2020年美國慶祝獨立紀念日當天，第一夫人梅蘭妮亞在家鄉斯洛維尼亞的一座木雕像被放火燒，一尊新的梅蘭妮亞青銅雕像被重新豎立在原位，該青銅雕日前像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像雙腳及其下的樹幹基座。

綜合美聯社及有線電視新聞網（CNN）報導，斯洛維尼亞警方13日接獲報案，梅蘭妮亞銅像自腳踝以上部分被鋸斷、不見蹤影，當地警方發言人Alenka Rangus表示，警方隨後已立即趕赴現場並展開調查，目前正努力追查肇事者。

川普（Donald Trump）首次當選美國總統時，斯洛維尼亞為梅蘭妮亞故鄉塞夫尼察（Sevnica）附近設卜木製雕像，這座仿照真人比例打造的雕像，2020年7月4日晚上被放火燒。遭到焚毁。委託製作雕像的藝術家陶尼（Brad Downey）於2個多月後，再委託工匠為梅蘭妮亞重新塑造了一座青銅雕像。

事實上，青銅雕像與梅蘭妮亞真人並不相似，而且陶尼當初製作該雕像是為了表達前者受益於美國快速入籍程序而成為美國人，其他移民卻在其丈夫川普的反移民政策政策下受苦。

報導提到，當地居民對於銅像被偷完全不會感到可惜，又指可能連梅蘭妮亞也不例外。塞夫尼察政府表示，多數居民對雕像評價兩極。市民說，無人會為這種形象感到自豪，它更像動畫「藍精靈」裡的「藍妹妹」。不過盜竊行為仍遭輿論譴責，也有民眾認為此藝術品「構思獨特」。

梅蘭妮亞，1970年出生於斯洛維尼亞中部城鎮賽夫尼察（Sevnica），是川普的第3任夫人。她父親是個汽機車經銷商，母親則是時尚設計師。 身高180公分、外表美艷的梅蘭妮亞，在16歲走上伸展台成為模特兒，早年曾於米蘭與巴黎發展，1996年來到紐約定居發展。

美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)
美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)
2019年梅蘭妮亞在家鄉斯洛維尼亞的一座木雕像，但2020年被人放火燒了。(路透...
2019年梅蘭妮亞在家鄉斯洛維尼亞的一座木雕像，但2020年被人放火燒了。(路透)
梅蘭妮亞的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。(路透)
梅蘭妮亞的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。(路透)

梅蘭妮亞 川普 移民

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