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不捐錢也能行善 立陶宛「報稅做公益」寵物、癌童受惠

中央社
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立陶宛街頭與公車站在4月開始出現許多黑白色青少年照片的海報，乍看之下像是尋人啟事，上面立陶宛文卻寫著「沒有失蹤」。這不是惡作劇，而是慈善組織「立陶宛SOS兒童村」的廣告，希望吸引民眾將「1.2%可分配稅金」捐給他們。(中央社)
立陶宛街頭與公車站在4月開始出現許多黑白色青少年照片的海報，乍看之下像是尋人啟事，上面立陶宛文卻寫著「沒有失蹤」。這不是惡作劇，而是慈善組織「立陶宛SOS兒童村」的廣告，希望吸引民眾將「1.2%可分配稅金」捐給他們。(中央社)

立陶宛街頭與公車站在4月開始出現許多黑白色青少年照片的海報，乍看之下像是尋人啟事，上面立陶宛文卻寫著「沒有失蹤」。這不是惡作劇，而是慈善組織「立陶宛SOS兒童村」的廣告，希望吸引民眾將「1.2%可分配稅金」捐給他們，在這些陷入困境的未成年人們「選擇消失前」幫助他們。

立陶宛的個人所得稅採用漸進式稅率制度，稅率根據所得類型與金額而有所不同。以就業相關所得來說，所得稅率以年收入12萬6532歐元（約14萬美元）為區分，此收入以下課20%，以上則課32%。

而這個「1.2%所得稅分配制度」，是讓納稅人可以將所得稅的1.2%轉向特定的公益或非營利組織，也就是說每個人都可以在報稅的同時做公益。

立陶宛的「1.2%所得稅分配制度」讓納稅人可以將所得稅的1.2%轉向特定的公益或...
立陶宛的「1.2%所得稅分配制度」讓納稅人可以將所得稅的1.2%轉向特定的公益或非營利組織，動物收容所是受歡迎的捐款單位之一。圖為立陶宛動物收容所貼在超市公布欄的廣告。(中央社)

與直接捐款不同，對納稅人來說，這是把原本就要繳給國家的稅金撥給其他單位，沒有額外支出，所以更容易鼓勵民眾參與公益，同時支持國內非營利組織的發展。

也因此每逢報稅季，不只是兒童村，許多公益團體與文化機構也紛紛推出宣傳，希望獲得納稅人青睞，指定這筆1.2%的稅額給自家單位。

這種稅額指定捐贈的方式在中東歐國家較常見，特別是後共產國家，例如匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等，都設有類似制度。立陶宛的制度不需自掏腰包，收入較低者也不會被排除在外。

每逢報稅季，許多公益團體與文化機構紛紛推出宣傳廣告，希望獲得納稅人青睞，指定可分...
每逢報稅季，許多公益團體與文化機構紛紛推出宣傳廣告，希望獲得納稅人青睞，指定可分配的1.2%的稅額給自家單位。圖為癌童基金會設在馬路邊的大型廣告。(中央社)

根據立陶宛國家稅務局（VMI）的資料，每年約有超過50萬名納稅人利用1.2%所得稅分配制度支持超過2萬個非營利組織。2023年，這項制度募集了超過2100萬歐元的捐款。

從立陶宛軍隊、寵物收容所、癌童基金會，到支援烏克蘭的「藍/黃」（Blue/Yellow）組織，都是1.2%制度下受歡迎的捐款對象。

這筆1.2%的捐款乍看金額不大，卻是許多組織的重要資金來源。以「藍/黃」為例，根據2023年財報，該制度捐款占其總收入的6.8%，約190萬歐元。

根據立陶宛SOS兒童村2024年的估算，即使是領取最低薪資（稅後約777歐元，約867美元）的納稅人，所得稅的1.2%也有約30歐元，足以提供一位受庇護兒童兩周的午餐。

值得一提的是，這個稅金制度也可能使用在與自己更有直接利益關係的單位上。有學校直接建議家長可將1.2%的提撥回捐，用於安裝窗簾和冷氣。

申報所得稅時雖然荷包還是疼，但不少人想到自己能決定部分稅金的去向，又能順便行善，心裡就踏實了一些。

立陶宛 報稅 寵物

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