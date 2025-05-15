1美元換免費Wi-Fi和舒適空間 越南咖啡店成低薪族首選

越南有市場調查顯示，薪水愈低愈愛去咖啡店，這群人因為缺乏足夠的居住或私人空間，於是選擇花小錢在咖啡店獲得更好的社交與工作環境。（中央社）

越南 咖啡店經常坐滿人，尤其年輕一輩念書、工作、交流都喜歡在這進行，有論調認為，經常泡在咖啡店的人是浪費、遊手好閒，但調查發現，他們反而可能是最精打細算的一群人。

咖啡於19世紀由法國殖民者引入越南，迄今已是越南庶民生活中不可或缺的一部分，在越南首都河內，每走幾步就有一家咖啡店，只要看起來衛生乾淨，生意多半穩定，新店也源源不絕地開張，市場好像永遠不會飽和。

走進越南本土咖啡店，最便宜的一杯約3萬越南盾（約1美元），最貴則可能要7至8萬（約3美元）。有些人認為年輕人頻繁出入咖啡店是一種浪費，因為像大學生這樣的族群，一小時打工所得有時還不夠買一杯咖啡。

越南市場研究公司Mibrand調查顯示，最常光顧咖啡店的群體月收入介於500萬至1000萬越南盾（約193至385美元），其次是介於1000萬至2000萬越南盾（約770美元）之間。兩者每週消費頻率約為1至3次，差距不大，年齡集中在18至30歲。

調查指出，收入偏低者與中產階級是咖啡店的主要客群，職業包括基層上班族、自由工作者與學生。這一結果在越南網路上引發討論，不少當事人現身說法，有人甚至自嘲，「就是沒啥錢，才去窩在咖啡店」。

河內市紙橋區（Cau Giay）是知名的文教區，轄內小型咖啡店密集分布，室內空間設計多元，不僅有高腳椅、倚窗的個人座，也有適合結伴討論的六人橢圓會議桌，牆上還擺放著書與雜誌，宛如圖書館的閱讀室。

大學生阿玄（Huyen）表示，她在校宿舍八人同住、空間狹小，室友來自各系、作息不一，每到期中、期末，她每週有3至5天會待在咖啡店念書，只有睡覺才回宿舍，「考前衝刺會邀同學來，大家一起念書更有動力。」

阿玄每次到咖啡店都點最經濟實惠的越南煉乳咖啡，一杯2.5萬越南盾（約0.96美元）。她認為，這樣的花費就能換來一個舒適的讀書空間，還有免費Wi-Fi與冷氣，對學生族群來說相當划算。

剛出社會兩年的新鮮人阿玉（Ngoc）月薪約1200萬越南盾，在河內租一間套房最基本也要400萬，為了省錢便選擇與朋友合租，阿玉的工作有一半可遠距進行，不需進辦公室時，阿玉就會帶著筆電到咖啡店「上班」。

阿玉說，和朋友合租的套房只有20平方公尺（約6坪），因為室友也是線上工作，若兩人整天待在空間有限的套房裡，精神與思考很容易疲乏。因此他願意花10%月薪去咖啡店「租」一個工作空間，做為無法獨立租屋前的過渡方案。

越南過去10多年來經濟快速發展，大都市裡出現「蝸居族」，收入不豐的年輕人常得擠在小小的套房裡。此外，咖啡店成為遠距上班族的「臨時辦公室」，也反映COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的工作型態變化。

一名咖啡店業者觀察，店內常客多是缺乏足夠居住或私人空間的族群，當然也有部分將咖啡店當作娛樂休閒場所，畢竟與看電影或外出用餐相比，喝杯咖啡要便宜許多。因此，在評價這種消費行為時，應避免帶有成見。