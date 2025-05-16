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撿死人牙發財？泰殯葬業者骨灰中「淘金」 狠賺1904美元

綜合報導
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泰國一名從事殯葬工作的男子，靠撿死人牙發財。（路透資料照片）
泰國一名從事殯葬工作的男子，靠撿死人牙發財。（路透資料照片）

泰國一名從事殯葬工作的男子靠「撿死人牙發大財」？日前他帶著十多塊小金塊到金飾店鑑定，並透露這些是火化遺體後留下的黃金，因為有些死者生前的金牙或金飾，部分家屬不會特別取下，也不會回收，乾脆交給殯葬人員處理。經鑑定後，男子帶來的黃金確定為真，並將其熔成一條重約21克的金條，市價約59371泰銖（約1904美元）。

據香港01綜合泰國媒體報導，這名男子在泰國中部的沙拉武里府從事殯葬業多年，服務對象多為當地華人。由於不少亡者會配戴金牙或金飾，火化後這些金屬會殘留在骨灰裡，而多數家屬不會回收。男子表示，他和同事多年來從火化後的遺體中收集了不少小金塊，強調這些黃金「是合法取得，且都經過家屬同意」，由於一直不確定黃金真假，決定帶到金飾店請老闆幫忙檢驗。

金飾店老闆使用X光儀檢測，確認金塊為真，並將其熔製成一條重約21克的金條，市價約59371泰銖，並將整個過程拍攝並分享到TikTok。陪同男子一起前往金舖的女同事表示，他們會拿部分收益替死者做功德。

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