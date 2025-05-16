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英男靠這招搭免費火車 3年省下1349美元

綜合報導
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英國有男子利用火車延誤的退款機制，不到3年就省了1000英鎊；示意圖。(路透資料照片)
英國有男子利用火車延誤的退款機制，不到3年就省了1000英鎊；示意圖。(路透資料照片)

英國的火車公司，會根據列車的延誤時間，提供乘客不同程度的退款。29歲的艾德·懷斯（Ed Wise）列車的延誤，使得他在2023年購買的每一張車票都獲得了退款。他估計，不到三年的時間裡至少省下了1000英鎊（約1349美元），等於搭了一整年免費的火車。

英媒「每日快報」報導，「Avanti West Coast」火車公司為列車延誤提供分級退款制度：延誤15分鐘可獲得25%退款，延誤30分鐘可獲得50%退款，延誤1小時或以上則可全額退款。

艾德·懷斯因為不滿英國火車的效率極低，票價又昂貴，所以藉著火車公司的延誤補償制度，為自己省下一整年的車票錢。他透露，自己是在從義大利度假回來後開始規畫此計畫的，因為當時他發現等價的旅程在義大利便宜得多。他說：「我對英國火車效率低下又昂貴感到非常憤怒。」

同時，艾德·懷斯也看準了3個補償機制，利用火車可能會延誤的時機，包括罷工、施工和極端天氣，來提高成功退款的機率。

艾德·懷斯還發現了一些官方統計數據，顯示哪些車站更容易延誤。數據顯示，從2024年4月至2025年3月，取消列車最多的車站是Ellesmere Port與Ince and Elton，這兩站超過五分之一的預定列車被取消。這兩個車站皆由Northern Trains管理。

他提到，由於自己的工作可以遠端進行，甚至能利用等車的時間來處理工作，而且自從抓準「誤點」的機會以來，艾德在不到3年的時間裡，就已經拿到了至少1000英鎊的補償。

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