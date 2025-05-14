英國富豪搭飛機前必做5件事 省錢又減少焦慮

英國富翁分享搭飛機前做的5件事，例如將行李拍照有助索賠申請；示意圖。(歐新社)

56歲的英國富豪提爾柏瑞（Mark Tilbury）分享他每次搭飛機前必做的五件事，包括替行李拍照，他說這些事能幫助每位旅客省錢，最高甚至可達幾千元，讓人有更多經費可以好好享受旅程。

每日郵報（Daily Mail）報導，住在英國牛津的提爾柏瑞是多間公司的執行長，他憑藉自身努力賺到大量財富，他時常在自己的YouTube 頻道分享致富和成功之道，有597萬位追蹤者。

提爾柏瑞在影片分享他搭機前一定會做、能幫一般旅客省錢的五件事。

1.幫行李拍照

在行李托運前拍照很重要，可以幫助自己辨認行李，幫忙找回物品，還有做為索賠的證據；提爾柏瑞說他在登機前幫行李拍照，若不幸被偷或被弄丟，可以索賠高達3800元。

2.自備環保水壺

自己帶水壺讓旅客可以在飛機上補充水分，不需花大錢買機上提供的瓶裝水，也不會製造塑膠垃圾，提爾柏瑞說他會在過安檢後把水壺裝滿。

3.使用能免費進入休息室的信用卡

部分信用卡的優惠之一是持卡人可以免費使用機場休息室，在上機前填飽肚子，有些卡片是免費，有些則是打折，這樣就能省下入場費和在休息室內花費的費用，因此提爾柏瑞建議有信用卡的人都向發卡銀行確認是否有相關優惠。

4.行李內放AirTag

提爾柏瑞建議花點小錢買AirTag並放到行李中，如此便能即時追蹤行李下落，只要使用蘋果的「尋找」（Find My）功能，即使行李已經託運也能掌握其所在位置，行李若遲未出現或不見了，AirTag讓人可以知道行李在哪，可以減少一些焦慮。

5.將重要旅行文件以電子郵件傳送一份給自己作為備份

提爾柏瑞說他會把護照 和旅行相關文件的影本以電子郵件寄一份給自己，以防自己掉任何東西。

把護照、旅行相關重要文件如登機證、行程表等寄給自己當備份，若不慎弄丟正本或被竊，甚至是正本毀損都能有備份。