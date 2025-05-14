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英國富豪搭飛機前必做5件事 省錢又減少焦慮

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英國富翁分享搭飛機前做的5件事，例如將行李拍照有助索賠申請；示意圖。(歐新社)
英國富翁分享搭飛機前做的5件事，例如將行李拍照有助索賠申請；示意圖。(歐新社)

56歲的英國富豪提爾柏瑞（Mark Tilbury）分享他每次搭飛機前必做的五件事，包括替行李拍照，他說這些事能幫助每位旅客省錢，最高甚至可達幾千元，讓人有更多經費可以好好享受旅程。

每日郵報（Daily Mail）報導，住在英國牛津的提爾柏瑞是多間公司的執行長，他憑藉自身努力賺到大量財富，他時常在自己的YouTube頻道分享致富和成功之道，有597萬位追蹤者。

提爾柏瑞在影片分享他搭機前一定會做、能幫一般旅客省錢的五件事。

1.幫行李拍照

在行李托運前拍照很重要，可以幫助自己辨認行李，幫忙找回物品，還有做為索賠的證據；提爾柏瑞說他在登機前幫行李拍照，若不幸被偷或被弄丟，可以索賠高達3800元。

2.自備環保水壺

自己帶水壺讓旅客可以在飛機上補充水分，不需花大錢買機上提供的瓶裝水，也不會製造塑膠垃圾，提爾柏瑞說他會在過安檢後把水壺裝滿。

3.使用能免費進入休息室的信用卡

部分信用卡的優惠之一是持卡人可以免費使用機場休息室，在上機前填飽肚子，有些卡片是免費，有些則是打折，這樣就能省下入場費和在休息室內花費的費用，因此提爾柏瑞建議有信用卡的人都向發卡銀行確認是否有相關優惠。

4.行李內放AirTag

提爾柏瑞建議花點小錢買AirTag並放到行李中，如此便能即時追蹤行李下落，只要使用蘋果的「尋找」（Find My）功能，即使行李已經託運也能掌握其所在位置，行李若遲未出現或不見了，AirTag讓人可以知道行李在哪，可以減少一些焦慮。

5.將重要旅行文件以電子郵件傳送一份給自己作為備份

提爾柏瑞說他會把護照和旅行相關文件的影本以電子郵件寄一份給自己，以防自己掉任何東西。

把護照、旅行相關重要文件如登機證、行程表等寄給自己當備份，若不慎弄丟正本或被竊，甚至是正本毀損都能有備份。

護照 YouTube

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