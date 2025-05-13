英國百歲老兵憶二戰：當時做了有用的事 戰爭沒贏家

英國百歲人瑞拜倫去年5月，舉著一張自己在二戰期間身著制服的照片。（美聯社資料照片）

今年是二戰結束80周年，英國百歲人瑞拜倫（Dorothea Barron）回憶當初聽到這場戰爭終於結束時，心裡大大鬆了一口氣，「感謝上帝它結束了」。拜倫是擁有對這場戰爭第一手記憶的日益凋零老兵之一。

央廣報導，目前並不清楚英國境內究竟有多少當年的二戰老兵，專家估計仍有數千人在世。

當時20歲的拜倫並未預料到戰後的英國生活會有多困難。但她回憶說，那真是一段「極其艱困」的時期。

住在倫敦北部哈洛(Harlow)附近的拜倫，教授瑜伽已經60年了。據報導，拜倫去年以搭乘噴火式戰機來慶祝自己100歲大壽。

看著她如此精力充沛，很容易就能想像18歲的拜倫決心有多麼堅定。當時她「迫切地」想要加入英國皇家女子海軍(Women's Royal Naval Service)。「我們不會讓納粹 接管我們的國家」。

拜倫只有157公分高，「我像瘋了一樣的作弊，去剪紙板鞋根來讓我看起來更高一些，我還把頭髮弄高弄蓬鬆」。

報導稱，在諾曼第登陸(D-Day)之前，她協助測試了攜式型桑葚港(Mulberry Harbours)。這是英國海軍在二戰期間開發的臨時性攜式型港口，在英吉利海峽讓大批軍隊和車輪得以到達法國。但拜倫當時並不知道這些建物是做什麼用的，「我相當開心。我想說，『噢，我那時候確實做了些有用的事』」。