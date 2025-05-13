我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

二戰終戰80年 遲來正義…納粹集中營99歲前秘書被追責

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納粹集中營前秘書弗爾希納，2022年在德國出庭接受審判，當時她已97歲。（美聯社資料照片）
納粹集中營前秘書弗爾希納，2022年在德國出庭接受審判，當時她已97歲。（美聯社資料照片）

5月8日是第二次世界大戰歐洲戰場終戰80周年，這一天是納粹德國（Nazi Germany）向盟軍投降的日子。從倫敦到莫斯科，歐洲各大城市在這個星期會以閱兵、飛行表演和各種活動來紀念。

央廣報導，事實上這場投降並沒有就此結束二次世界大戰，因為對抗日本的戰爭仍在遠東持續。不過，對那些與希特勒軍隊奮戰的軍人，以及對自1939年德國入侵波蘭而被轟炸和侵略的全歐洲人民來說，這是個慶祝的時刻。

有「納粹獵手」之稱的克拉斯菲爾德夫婦（Serge Klarsfeld，Beate...
有「納粹獵手」之稱的克拉斯菲爾德夫婦（Serge Klarsfeld，Beate Klarsfeld，圖左），在2024年5月27日曾接受法國總統馬克宏授予功績勳章。（路透資料照片）

德國審理1.9萬案件

德國之聲中文網報導，二戰結束80年後，對納粹罪犯以及幫兇的刑事追究已近尾聲。除一些罪魁禍首，納粹殺人機器中一些「較小的齒輪」——協助謀殺者也有人受到追責。比如2022年被判有罪的Stutthof集中營前秘書弗爾希納（Irmgard Furchner）。去年終審維持判決時，她已99歲。弗爾希納於今年1月去世。她被判在1萬餘起案件中協助謀殺。一名百歲的薩克森豪森集中營前看守，受到在3300餘起案件中協同殺人的指控。

報導稱，自1958年12月1日，納粹罪行清查中心（die Zentrale Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen）開始工作以來，共收集178萬張寫有姓名、犯罪地點、所屬單位的個人資料卡。德國檢察機關和法院共進行了近1萬9000起案件的審理。除了在德國國內，也借助申根信息系統以及國際刑警組織在世界範圍內進行搜捕，因為許多納粹罪犯移民國外。

1925-1928出生者或被追責

促成這一案件審理的首席檢察官維爾（Thomas Will）表示：「我們的任務仍是搜尋須面對審判的人。我們仍在繼續調查集中營的情況。每座集中營都仍有大量可能仍在世的責任人，是我們過去沒有發現的。」不過，隨著年深日久，如今僅出生於1925-1928年的責任人還可能被追責。

俄羅斯駐德國大使Sergey Nechayev日前在俄羅斯大使館，為紀念二戰結束...
俄羅斯駐德國大使Sergey Nechayev日前在俄羅斯大使館，為紀念二戰結束80周年獻花。（路透資料照片）

據報導，對維爾及其團隊而言，二戰後近80年找尋這些納粹罪犯的蹤跡，非常困難。因為僅在極少數情況下，這些人員的出生地、出生時間都在材料中。很多時候，調查人員只看到一個名字。

對一位100歲的人進行審判，還有多大意義？他們時常已失去接受審訊的能力。維爾表示，答案是明確的。「宣判有罪本身就已非常重要，即便是遲來的。此外，對於受害者家屬而言，其意義更是極大的。」

納粹獵手找到里昂屠夫

維爾批評說，德國在二戰後對納粹罪犯的宣判太少。他表示，原因之一是普通的刑法不足以追查國家大規模犯罪的責任人。此外，當時的基本立場是，除了罪魁禍首之外，其他是被納粹誤導的協從者。

報導指出 ，除了國家機關，民間也有「納粹獵手」。比如，在歐洲頗為知名的克拉斯菲爾德夫婦（Serge Klarsfeld，Beate Klarsfeld）經過多年努力，找到四名納粹戰爭罪犯及幫兇的下落，並促成對其繩之以法。比如，有「里昂屠夫」之稱的1942-1944年里昂的蓋世太保頭目巴比（Klaus Barbie），以及將76000名猶太人、其中包括1萬1400名兒童從法國送入集中營的里什卡（Kurt Lischka）和哈根（Herbert Hagen）。

克拉斯菲爾德夫婦於2015年獲得德國聯邦十字勳章。他們的努力也為1979年7月3日德國議會一項歷史性決定奠定基石：經過近20年有關納粹罪行追責的辯論後，德國聯邦議院決定，謀殺、種族清洗不允許有追訴期限。

「歐洲勝利日」這一天是納粹德國向盟軍投降的日子。圖為美國陸軍憲兵部隊士兵閱讀《星...
「歐洲勝利日」這一天是納粹德國向盟軍投降的日子。圖為美國陸軍憲兵部隊士兵閱讀《星條旗報》上關於納粹德國投降的消息。（取材自維基百科）

納粹 德國 猶太

上一則

全球民主認知研究 百國逾十萬受訪者對美國觀感低於中國

下一則

酷暑近50℃ 印度冷氣機去年銷量1400萬台破紀錄

延伸閱讀

歐戰勝利80年 拜耳、西門子…48德企首認是納粹共犯

歐戰勝利80年 拜耳、西門子…48德企首認是納粹共犯
朱立倫納粹說惹議 台外交部：極少數國人言行 不代表台灣

朱立倫納粹說惹議 台外交部：極少數國人言行 不代表台灣
朱立倫納粹說惹議 涉外人士：歐洲警惕威權論述

朱立倫納粹說惹議 涉外人士：歐洲警惕威權論述
川普定5/8為「勝利日」 淡化歐洲國家在二戰貢獻

川普定5/8為「勝利日」 淡化歐洲國家在二戰貢獻

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則