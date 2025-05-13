二戰終戰80年 遲來正義…納粹集中營99歲前秘書被追責

納粹集中營前秘書弗爾希納，2022年在德國出庭接受審判，當時她已97歲。（美聯社資料照片）

5月8日是第二次世界大戰歐洲戰場終戰80周年，這一天是納粹德國 （Nazi Germany）向盟軍投降的日子。從倫敦到莫斯科，歐洲各大城市在這個星期會以閱兵、飛行表演和各種活動來紀念。

央廣報導，事實上這場投降並沒有就此結束二次世界大戰，因為對抗日本的戰爭仍在遠東持續。不過，對那些與希特勒軍隊奮戰的軍人，以及對自1939年德國入侵波蘭而被轟炸和侵略的全歐洲人民來說，這是個慶祝的時刻。

有「納粹獵手」之稱的克拉斯菲爾德夫婦（Serge Klarsfeld，Beate Klarsfeld，圖左），在2024年5月27日曾接受法國總統馬克宏授予功績勳章。（路透資料照片）

德國審理1.9萬案件

德國之聲中文網報導，二戰結束80年後，對納粹罪犯以及幫兇的刑事追究已近尾聲。除一些罪魁禍首，納粹殺人機器中一些「較小的齒輪」——協助謀殺者也有人受到追責。比如2022年被判有罪的Stutthof集中營前秘書弗爾希納（Irmgard Furchner）。去年終審維持判決時，她已99歲。弗爾希納於今年1月去世。她被判在1萬餘起案件中協助謀殺。一名百歲的薩克森豪森集中營前看守，受到在3300餘起案件中協同殺人的指控。

報導稱，自1958年12月1日，納粹罪行清查中心（die Zentrale Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen）開始工作以來，共收集178萬張寫有姓名、犯罪地點、所屬單位的個人資料卡。德國檢察機關和法院共進行了近1萬9000起案件的審理。除了在德國國內，也借助申根信息系統以及國際刑警組織在世界範圍內進行搜捕，因為許多納粹罪犯移民國外。

1925-1928出生者或被追責

促成這一案件審理的首席檢察官維爾（Thomas Will）表示：「我們的任務仍是搜尋須面對審判的人。我們仍在繼續調查集中營的情況。每座集中營都仍有大量可能仍在世的責任人，是我們過去沒有發現的。」不過，隨著年深日久，如今僅出生於1925-1928年的責任人還可能被追責。

俄羅斯駐德國大使Sergey Nechayev日前在俄羅斯大使館，為紀念二戰結束80周年獻花。（路透資料照片）

據報導，對維爾及其團隊而言，二戰後近80年找尋這些納粹罪犯的蹤跡，非常困難。因為僅在極少數情況下，這些人員的出生地、出生時間都在材料中。很多時候，調查人員只看到一個名字。

對一位100歲的人進行審判，還有多大意義？他們時常已失去接受審訊的能力。維爾表示，答案是明確的。「宣判有罪本身就已非常重要，即便是遲來的。此外，對於受害者家屬而言，其意義更是極大的。」

納粹獵手找到里昂屠夫

維爾批評說，德國在二戰後對納粹罪犯的宣判太少。他表示，原因之一是普通的刑法不足以追查國家大規模犯罪的責任人。此外，當時的基本立場是，除了罪魁禍首之外，其他是被納粹誤導的協從者。

報導指出 ，除了國家機關，民間也有「納粹獵手」。比如，在歐洲頗為知名的克拉斯菲爾德夫婦（Serge Klarsfeld，Beate Klarsfeld）經過多年努力，找到四名納粹戰爭罪犯及幫兇的下落，並促成對其繩之以法。比如，有「里昂屠夫」之稱的1942-1944年里昂的蓋世太保頭目巴比（Klaus Barbie），以及將76000名猶太 人、其中包括1萬1400名兒童從法國送入集中營的里什卡（Kurt Lischka）和哈根（Herbert Hagen）。