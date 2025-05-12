澳洲電台AI女DJ主持「半年沒人發現」 3大疑點讓網友抓包

雪梨CADA電台被抓包DJ Thy不是真人，而是AI主持人。(取材自CADA官網)

澳洲 知名電台CADA近日被揭發，過去半年來某節目主持人其實都是AI 。這名AI女DJ主持人聲音年輕甜美，還自己一人主持每周一到五的音樂節目，不過卻沒有公開過姓氏，也沒有任何社群帳號。聽眾好奇她的真實身分開始搜尋，後來才發現她「根本不是人」。

據ODDITYCENTRAL報導，這位神祕女DJ叫做「Thy」，CADA為她開了一個專屬她的音樂節目「和Thy共度工作天」(Workdays with Thy)。每周一到五，Thy都要主持四個小時的節目，由於她有一些固定的說話方式，才讓聽眾開始懷疑她的真實身分。

據澳媒報導，Thy從未公開姓氏，網路上也查不到任何簡介或社群帳號，甚至在CADA的社群帳號上也找不到任何互動紀錄。唯一流通的形象照，僅出現在CADA及母公司澳洲廣播網(ARN)的網站上。

此外，有聽眾發現她在節目中常用一些固定的詞彙，而且每次說出來的語調和節奏都完全一模一樣。這些疑點讓網友開始質疑她到底是不是「真人」，甚至在網路上展開「找出Thy的真面目」討論串。

迫於輿論壓力，澳洲廣播網終於坦承，Thy不是真人，而是由語音複製技術公司「11號實驗室」(ElevenLabs)開發的AI語音主持人。負責人托姆(Fayed Tohme)之前在LinkedIn貼文中寫道，公司提供的服務不用麥克風也不用錄音室，只要程式碼就好，不過事件爆發後貼文已經遭到刪除。

雖然澳洲現行法律並未禁止電台節目使用AI語音內容，但ARN未事先公開此做法，遭聽眾批評根本是「欺騙聽眾」。電台也隨即發聲明表示，該節目是與11號實驗室的實驗性計畫，強調目前「沒有取代真人DJ的打算」。

讓大眾更生氣的是，在亞裔 求職不易的澳洲，「Thy」的形象卻被定為年輕亞裔女性，被質疑營造「多元化」的假象，可能誤導公眾，以為亞裔女性在主流媒體中已有較高比率代表。澳洲聲音演員協會副會長Teresa Lim就猛烈批評：「對於真正奮鬥多年、爭取亞裔女性媒體代表性的我們來說，這種做法不僅是虛假，更是剝削。」