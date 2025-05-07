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東京都廳光雕秀 鋼彈激鬥看時代變遷 首日4000人觀賞

中央社
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東京都廳第一本廳舍大樓外牆的鋼彈光雕投影秀，第一晚就吸引約4000人觀賞。(中央社)
東京都廳第一本廳舍大樓外牆的鋼彈光雕投影秀，第一晚就吸引約4000人觀賞。(中央社)

正在舉辦的大阪世博的民間展館當中，系列科幻動畫作品鋼彈（GUNDAM）成為打卡熱點，東京都廳外牆晚間放映鋼彈光雕投影秀，第一晚也吸引約4000人觀賞。

東京都廳（東京都政府辦工大樓）第一本廳舍的辦公大樓推出光雕投影「TOKYO Night ＆ Light」，自從去年2月開始推出哥吉拉等光雕投影秀以來，就成了遊客夜間觀光好去處。日前播放「機動戰士鋼彈」光雕投影秀，成為話題。

光雕投影秀的內容有在正在舉辦的大阪世博中以鋼彈館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」內登場的機動戰士，包括玻璃羽翼RX-78F00/E鋼彈、MSN-X17吉翁克TYPE MA等，激鬥的場面聲光俱佳，震撼力十足。

木谷公子女士與一名女性友人穿著和服坐在東京都民廣場的椅子觀賞光雕投影秀。兩人的周邊有很多遊客或坐或躺觀賞鋼彈光雕投影秀，其中不乏外國觀光客。

木谷受訪時表示，「剛好來到東京都廳，聽說有播放哥吉拉和鋼彈，總共有三個種類的光雕秀可觀賞，雖不太清楚，但覺得很好。覺得最後的遞貨員（飛腳）的影片最好看，可看得到時代的變遷，非常有意思，影片真的很美」。

木谷表示，鋼彈的光雕投影片也很棒，她日前才去大阪世博，也觀賞了鋼彈。

對於東京都政府花大錢推出光雕投影片備受批評一事，她說：「是有很多值得思考之處，但夜間如果大家可免費享受什麼活動的話，是件好事。我剛剛去了東京都廳展望台，看到幾乎都是外國觀光客。那裡是免費，所以我朋友來的話，我會帶友人去觀景，真的很棒。」

另有喜愛鋼彈的粉絲表示，很想親自到東京都民廣場欣賞大型光雕投影秀，「目前僅從網路上看到影片內容，感覺光雕投影秀的演出是以全新的設計與動畫技術重現了過去的經典場景」。

東京都政府為了創造夜間觀光資源，去年2月以來就在東京都廳第一本廳舍上映光雕投影「TOKYO Night＆ Light」，累計至今約吸引逾60萬人觀賞。

東京都政府表示，作為東京新的觀光景點，這活動漸受關注，將藉由高藝術性、引領全球的技術及影視內容等做好活動，今後也將與知名影視內容合作，放映頂級創作家製作的影像作品。

東京都政府今年度編列7.9億日圓（約555萬美元）預算做「TOKYO Night ＆ Light」活動。這項光雕投影秀是採用世界最高亮度的投影機40台，映照出明亮、高精細影片，投影面積約1萬3900平方公尺，獲金氏世界紀錄認證「最大建築物外牆投影項目」。

東京都政府為了創造夜間觀光資源，播放有關機動戰士鋼彈的光雕投影秀。(中央社)
東京都政府為了創造夜間觀光資源，播放有關機動戰士鋼彈的光雕投影秀。(中央社)

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