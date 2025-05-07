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世博英式下午茶1套34美元 紙杯裝紅茶 點心架非英倫風

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一名日本女士日前上網反映，在英國館喝的英式下午茶，紅茶竟是用紙杯裝，引起外界熱議。（取材自X平台）
一名日本女士日前上網反映，在英國館喝的英式下午茶，紅茶竟是用紙杯裝，引起外界熱議。（取材自X平台）

日本大阪申辦的2025年世界博覽會（簡稱世博、萬博）吸引全球民眾湧入參觀，但近日一名日本媽媽帶著全家人前往體驗，結果卻對館內的「英式下午茶」大感失望。原PO這段親身經歷掀起許多人討論，網友也紛紛直呼，「真的會很失望」。對此，駐日英國大使館、大阪世博英國政府代表回應稱，已改善部分服務內容。

★菜單寫2顆 司康上桌僅1顆

聯合新聞網報導，原PO在X平台(前身為推特Twitter)分享，兒子平時就很喜歡英國紅茶，這回最期待的就是英國館餐廳的「英式下午茶」。一套5000日圓（約34.5美元），雖然不便宜，但他們一家人還是興致勃勃地排隊等候。等待期間掃了菜單上的QR Code，邊想像著鬆軟司康搭配濃郁紅茶，心情十分雀躍。

原PO指出，在等待20分鐘，餐點終於送上桌後，司康「居然只有一顆」，她忍不住當場愣住。「明明菜單寫兩顆」，平常個性內斂的孩子準備默默吞下肚，但原PO與老公長年和外國人打交道，決定立刻出面詢問。結果服務人員先是一陣尷尬，接著默默從廚房補來三顆司康。

然而，之後老公單點的鮮奶油紅茶套餐送上來時，也只有一顆司康。當再次向店員反映，一名日本籍店員竟解釋，「因為司康變大了，所以只有一顆」。原PO傻眼表示，「我們根本不知道原來的大小長怎樣，也沒人事先說明」，但對方卻擺出一副「這不是常識嗎？」的態度，直到她直言不妥，店員才終於不情不願補上第二顆。

★沒有典雅瓷壺 也沒有續杯

除了司康數量出問題外，英式下午茶中的主角「紅茶」更讓人失望。原PO透露，餐點中的紅茶竟直接將茶包放在紙杯中便端上桌，一人僅附一杯，完全沒有典雅瓷壺或續杯服務，讓她直呼，「主角是紅茶吧！下午茶怎麼不能續杯？」

由於紅茶只有一小杯，所以她堅持要求加水，甚至向店員表示「不懂的話，把經理叫來」，最後在一臉困惑的英國籍經理點頭下，才成功續了一壺熱水。

她一家人的奮戰也鼓舞了旁邊桌的家庭，一開始還在觀望，結果看到他們成功加司康、續紅茶，便紛紛效仿，成功「解鎖」完整下午茶。

除了原PO的親身經歷，還有其他日本網友列出英國館的「下午茶悲報」，原本果醬用玻璃瓶裝，改用紙杯包裝；點心架非英倫風，而是家具店的北歐風；蛋糕則是冷凍切片蛋糕。

事件曝光後，掀起不少日本網友討論，「這看起來也太糟糕了吧」、「用紙杯裝紅茶，還能是傳統的英式下午茶嗎？」、「這樣一餐要5000日圓合理嗎？」、「我給英國籍老公看照片，他覺得看起來不太好吃，令人失望」。

網紅「魚漿夫婦」分享兩篇貼文後，忍不住吐槽「那個架子是IKEA的，這樣能算是瑞典下午茶嗎？」不少網友表示，「真的會很失望，比如買一個高價便當，結果裡面有三色豆一樣」、「紙杯茶看起來超遜」、「讓你體驗英國物價」、「終於正確反映出英國的現況了」。

另據日本媒體J-CAST報導，駐日英國大使館在X平台表示，「有關下午茶，我們收到很多意見，實在很感謝。接獲大家的意見，已改善部分服務內容。」大阪世博英國政府代表戴維森（Carolyn Davidson）也以影片對外說明。

戴維森在影片中用日語表示，「難以個別回應所有的意見」、「各位的意見將作為今後營運（英國館）的參考，我們非常重視。」

她還表示，「我還是覺得很多人快樂地享用了英式下午茶」、「獲得反映，得知未能滿足顧客的期待，已改善部分服務的內容。」

據了解，具體改善的內容是4月30日起紅茶已不再是用紙杯裝，而是改用陶瓷茶杯裝。

戴維森進一步表示，「下午茶是象徵英國文化的重要傳統」、「希望透過英國館向大家介紹下午茶的傳統以及英式文化」。

對此，網友紛紛留言回應。有網友讚說，「迅速因應，讓人覺得很有好感」、「因應得真快，有誠意」。但還是有網友批評說，「為何會使用紙杯呢？」、「難道一開始覺得用紙杯、擺設窮酸樣就可符合顧客的期待嗎？」、「若已改善是好事，但對於先前的顧客應該致歉才是」。

有日本民眾抱怨，大阪世博英國館餐廳的下午茶套餐是用紙杯裝的，引發網友熱議；圖為英...
有日本民眾抱怨，大阪世博英國館餐廳的下午茶套餐是用紙杯裝的，引發網友熱議；圖為英國館餐廳。（取材自大阪世博官網）

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