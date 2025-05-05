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越戰結束50年橙劑仍殘害300萬人 美國1動作導致清理停頓

聯合新聞網轉角24小時
越戰時噴灑落葉劑的美軍飛機。（取材自維基百科）
越戰時噴灑落葉劑的美軍飛機。（取材自維基百科）

2025年4月30日是越戰結束的50周年，然而至今數百萬的越南人仍面對著50年前美軍在越南土地施下的橙劑（Agent Orange）殘留物影響——越戰期間，美軍在越南噴灑超過7200萬公升的落葉劑，當中一半超過是橙劑，成分含戴奧辛（Dioxin，又稱二噁英），對越南當地環境的破壞、留在當地居民身上的健康影響，一直留到了如今。原本美國政府從1991年開始採取行動幫助清理殘留橙劑、援助受影響者，但現任美國總統川普削減美國國際開發署（USAID）的資金，也導致相關工作陷入停頓。

50年前的1975年4月30日，南越首都西貢在美軍撤離之後，被越南共產黨攻陷，越南統一。當時西貢的400萬人口中，有15萬海洛因成癮者，還有在美軍的多年進駐下，西貢在1972年就有約50萬女性從事性產業、約80萬孤兒在街頭流浪。在被攻陷之後的隔年，1976年，西貢更名胡志明市，名稱沿用至今。

一名越南軍人站在胡志明市郊外，受落葉劑殘留物汙染的軍事基地。（美聯社）
一名越南軍人站在胡志明市郊外，受落葉劑殘留物汙染的軍事基地。（美聯社）

美軍退出越戰 傷害永存

而在越戰期間，美軍在越南這片土地上，為除去北越軍隊藏身的叢林樹葉，用飛機從空中大量噴灑落葉劑，接觸到落葉劑的植物會在兩天內死亡。美軍噴灑了7200萬公升的落葉劑，噴灑範圍主要包括南越和寮國部分地區，而橙劑就是美軍大量使用的其中一種落葉劑（美軍以運送圓桶外部的顏色條紋來命名所使用的落葉劑，其他使用的還包括白劑、藍劑等）。

當美國放棄越南，從引起自己國內抗議不斷、消耗巨量軍費和美軍兵士性命的越戰歷史翻頁之後，越南陷於越南共產黨的專制、壓迫、經濟的崩潰困苦，戰爭的傷害也一直留在越南的土地上。

越戰時期，世人並不清楚落葉劑會殘留的影響，到了1969年才發現橙劑和其他落葉劑含有戴奧辛裡毒性最強的TCDD，在1970年代南越婦女的母乳中，以及曾在越南服役的美國軍事人員血液中，都發現有高濃度的戴奧辛。

這種化學物質，與癌症、新生兒缺陷、還有長年難以消除的環境破壞相關，迄今包括兒童在內，越南仍有300萬人因接觸橙劑殘留物而遭受嚴重健康問題。

越南全境仍有數十個殘留大量戴奧辛地區，在全國63個行政區（57個省和6個中央直轄市）當中，分布多達58區。落葉劑中的戴奧辛，對當地居民的影響遠不只是一代人的事，這些化學物質的傷害會持續威脅到接觸者的子孫、甚至曾孫，從癌症威脅到神經系統缺陷等健康問題。

越戰之後，越南花了數十年清理戰爭遺留的影響，部分資金來自美國從1991年頒布「橙劑法」為越戰退伍軍人提供治療與賠償之後，陸續撥出的援助款項。

自1991年以來，美國國家科學院「推定」與接觸橙劑相關的疾病清單不斷增長，目前美國退伍軍人事務部已列出前列腺癌、呼吸道癌、多發性骨髓瘤、2型糖尿病、霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤、軟組織肉瘤、氯痤瘡、遲發性皮膚卟啉病、周邊神經病變、慢性淋巴細胞性白血病，和接觸橙劑退伍軍人的子女脊柱裂，還有B細胞白血病，例如前體B細胞淋巴細胞白血病、帕金森氏症及冠狀動脈性心臟病。

峴港一處落葉劑受害者學校。（美聯社）
峴港一處落葉劑受害者學校。（美聯社）

橙劑致病？ 科學無法判斷

不過，在醫學判斷上，科學上無法判斷這些疾病是否「直接」因接觸橙劑導致，因此美越在2006年正式進行官方合作時，專注的目標是清除環境裡殘留的戴奧辛，而不是研究其對人類健康的直接影響。

根據美國國務院說法，1991年之後，美國已經花費超過1.55億美元援助在越南受橙劑影響、或未爆彈覆蓋地區的身障者，也與越南政府合作尋找越戰期間的失蹤人口。

但清理橙劑影響的工作遠未完成，如今隨著川普砍掉了大筆USAID的對外援助預算，越南擔心美國有可能放棄協助清理橙劑。

峴港空軍基地附近受汙染的區域圖。（美聯社）
峴港空軍基地附近受汙染的區域圖。（美聯社）

清除橙劑的成本非常高，又帶有高度危險性。美聯社指出，對於受汙染嚴重的土壤，需要挖出土壤並置入大型爐加熱到極高溫，而汙染較輕的土壤則可尋安全的垃圾掩埋場掩埋。至今仍有巨大區域等待清理，2018年美國耗資1.1億美元完成峴港一處曾經儲存運輸橙劑的空軍基地的清理工作，受汙染的區域面積相當於10個足球場大。

汙染也使越南的環境脆弱，保護海岸免於強風暴侵襲的紅樹林近一半被摧毀，大部分熱帶森林也遭到不可挽回的破壞，還有部分土壤失去養分。

刪經費 越南對美信任打折

越戰遺留問題上的合作成為如今美越關係發展的基礎，2023年時越南將美國提升為全面戰略夥伴，擁有最高外交地位，時任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）當時也在越南表示：「美國視越南為推進自由開放的印太地區重要合作夥伴」。

然而2025年川普削減USAID的經費後，美國在越南清理越戰未爆彈和地雷、清除橙劑殘留物、協助戰爭受害者康復的種種計畫、還有越戰相關博物館策展的工作都一度停下，目前雖然有許多事項恢復運作，但如今這種不穩定的情況，恐怕使越南對美國的信任打折扣。

美國削減援外預算的後果，除了成千上萬人的健康危害之外，也可能傷及與越南的外交成果。在越戰之後，美國與越南建立的外交關係來之不易，尤其在此時美中對峙之際，在東南亞的越南，對美國的戰略意義愈來愈大。

在越南30多年從事人道主義工作的美國越戰老兵瑟西 （Chuck Searcy）沉痛表示：「這只是許多批評家想要提醒我們的又一個例子：你不能依賴美國人。這可不是一個好現象。」

1964年，越戰期間，南越士兵裝載炸彈。（美聯社）
1964年，越戰期間，南越士兵裝載炸彈。（美聯社）

越南 川普 癌症

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